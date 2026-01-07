De Argentina a Portugal: la historia de Bryant Lazaro y su aprendizaje con Marcelo Bielsa

A Bryant Lazaro le tomó un año darse cuenta de que nunca podría ser futbolista profesional.

Originario del sur de Florida, se había mudado a Argentina a los 17 años para unirse al equipo de reservas de Estudiantes de La Plata, con la esperanza de cumplir el sueño que lo había acompañado desde niño: convertirse en profesional en el deporte que tanto amaba. Pensaba que tenía la calidad necesaria, hablaba el idioma, y que con un par de oportunidades, una larga carrera estaba a su alcance.

Pero después de doce meses, ese sueño se desmoronó. No porque no fuera lo suficientemente bueno ni por falta de esfuerzo, sino porque su mentalidad era distinta a la de los jóvenes argentinos con los que entrenaba seis días a la semana. Lazaro tenía una vida en Estados Unidos, una red de apoyo, amigos y familia a quienes regresar; sus compañeros de equipo no contaban con eso.

«Simplemente me di cuenta de que no tenía el impulso necesario. Los jugadores allí juegan para mantener a sus familias, y yo venía de un contexto diferente. Sin dramas, simplemente entendí que no era para mí», contó a GOAL.

Hizo las maletas, juntó el poco dinero que tenía y se marchó a España. Su sueño de jugar había terminado. Pero entrenar… eso seguía vivo. Y ahora, 20 años después, Lazaro está a punto de alcanzar algo grande: asistente técnico de 38 años muy valorado por un equipo portugués en ascenso, listo para liderar su propio proyecto y demostrando que una carrera se puede construir estudiando el juego, no solo corriendo detrás del balón.

«No es sencillo para mucha gente, no es fácil, y es comprensible. Tuve la suerte de encontrar el entrenamiento a los 19 años», dijo Lazaro. «Y nunca miré atrás».