Argentina, Messi: «Siempre queremos ganar el Mundial. El penalti fallado: lo tiré muy mal»

Lionel Messi, capitán de Argentina, habló tras la victoria 2-0 sobre Austria en el Mundial, partido en el que marcó un doblete que le permitió alcanzar el récord de 18 goles en la fase final: «¿Mi gol favorito de los 18? Ahora no los recuerdo todos, estoy un poco cansado».





«Hay mucha alegría, fue un partido muy intenso. Conseguimos un buen resultado y queríamos ganar para tener una semana tranquila. Estamos contentos de haber ganado los dos partidos; cada encuentro en el Mundial es difícil y nadie te regala nada. Nunca fueron peligrosos, nunca fue un partido complicado desde ese punto de vista. Queríamos jugar rápido y lo logramos; era clave clasificar. Nunca es fácil, pero Argentina lo consiguió».



