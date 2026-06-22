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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFX 2:1GOAL
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Argentina, Messi: «Siempre queremos ganar el Mundial. El penalti fallado: lo tiré muy mal»

Argentina
L. Messi
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El número 10 habla tras el Argentina-Austria (2-0)

Lionel Messi, capitán de Argentina, habló tras la victoria 2-0 sobre Austria en el Mundial, partido en el que marcó un doblete que le permitió alcanzar el récord de 18 goles en la fase final: «¿Mi gol favorito de los 18? Ahora no los recuerdo todos, estoy un poco cansado».


«Hay mucha alegría, fue un partido muy intenso. Conseguimos un buen resultado y queríamos ganar para tener una semana tranquila. Estamos contentos de haber ganado los dos partidos; cada encuentro en el Mundial es difícil y nadie te regala nada. Nunca fueron peligrosos, nunca fue un partido complicado desde ese punto de vista. Queríamos jugar rápido y lo logramos; era clave clasificar. Nunca es fácil, pero Argentina lo consiguió».


  • Messi continúa: «Todo el equipo va en la misma dirección; no nos importa si jugamos torneos o amistosos, nos gusta estar juntos. Nos gusta hacer feliz a la gente, compartir su alegría. Tenemos que seguir así. Siempre queremos ganar el título, pero hay que pensar partido a partido; no es fácil, hay que prepararse como para cada encuentro. También depende de los rivales y de los momentos; cada partido es especial. Hay que jugar y disfrutar en el campo. Fallé el penalti, lo tiré muy mal, pero logramos ganar y eso es lo importante».



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