«¡Argentina juega como si tuviera siete años!»: Lionel Scaloni atribuye la épica remontada ante Inglaterra a la valentía y la pura garra del equipo

Argentina está a un paso de la gloria tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales. Remontando un 1-0, el equipo de Scaloni mostró calidad y garra para superar al conjunto de Tuchel y avanzar a la final del domingo ante España.

En declaraciones a «Olé», al ser preguntado por el titular del partido, Scaloni respondió con humor: «Épico por partida doble. “Histórico” es fácil. Una epopeya. No sé. Pensábamos que ya no habría más giros inesperados».