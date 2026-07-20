AFP
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Argentina fue tachada de «malos perdedores» por su táctica en la final del Mundial y por negarse a formar una guardia de honor a España tras el caos del partido
Se desata el caos tras la final
La coronación de España como campeona del Mundial se vio empañada por las caóticas escenas que se vivieron sobre el terreno de juego, ya que el pitido final dio paso a un acalorado enfrentamiento entre ambas plantillas. El defensa argentino Nahuel Molina golpeó al capitán español Rodri cuando este salía del banquillo a celebrar, lo que desencadenó una trifulca en la que Leandro Paredes agarró a Eric García del cuello y luego se enfrentó a Gavi. El cuerpo técnico tuvo que intervenir para separarlos. Paredes fue expulsado con roja directa, minutos después de que Enzo Fernández viera la segunda amarilla en el descuento.
Mientras los españoles esperaban el trofeo, varios argentinos dieron la espalda al escenario en el momento de la entrega, un gesto que llamó la atención mundial.
- Getty Images
Matthaus critica la falta de respeto de Argentina
En su columna deSky Sport, Matthäus criticó sin rodeos el comportamiento de Argentina en la final del Mundial. «Soy aficionado al fútbol argentino, pero lo que mostraron en la final no tuvo nada que ver con el fútbol», escribió. «España quería jugar; Argentina, no. Se mostraron tímidos y protagonizaron escenas que no pertenecen a un campo de fútbol».
También criticó que Argentina se negara a formar un pasillo de honor para España tras el partido: «Demostraron ser malos perdedores y no hicieron el pasillo, lo cual me pareció muy decepcionante. Entiendo la decepción, pero es una cuestión de respeto hacia un equipo que se proclamó merecidamente campeón del mundo».
Olmo ya lo había planteado.
Las críticas de Matthaus coincidieron con las de los propios jugadores españoles tras la final. Dani Olmo, tranquilo pero firme, respondió sobre el comportamiento de Argentina: «A nosotros no nos importa. Lo que importa son los valores que quieres transmitir», restando importancia al incidente pero reafirmando el juego limpio y el respeto mutuo.
El centrocampista español fue más allá y destacó la responsabilidad que tienen los deportistas de élite en un escenario de tal envergadura mundial. «Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos chicos y chicas, y creo que ellos también deberían ser un ejemplo para todos, y para mejor. Ahora solo vamos a disfrutar de esto», dijo Olmo, lanzando un mensaje claro a sus homólogos sudamericanos.
- AFP
Se pone en duda el futuro de Messi con la selección
La final marcó un desenlace amargo para Lionel Messi, quien capitaneó a Argentina en el torneo de Norteamérica. Aunque sigue siendo el eje de la Albiceleste, Matthäus cree que fue su último Mundial.
«Lionel Messi llevó a Argentina a la final. Creo que fue su último partido en un Mundial», señaló Matthaus sobre la estrella del Inter de Miami. «No creo que juegue otro Mundial a los 43 años, pero no sé si fue su último partido internacional».
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