Argentina fue tachada de «malos perdedores» por su táctica en la final del Mundial y por negarse a formar una guardia de honor a España tras el caos del partido

La coronación de España como campeona del Mundial se vio empañada por las caóticas escenas que se vivieron sobre el terreno de juego, ya que el pitido final dio paso a un acalorado enfrentamiento entre ambas plantillas. El defensa argentino Nahuel Molina golpeó al capitán español Rodri cuando este salía del banquillo a celebrar, lo que desencadenó una trifulca en la que Leandro Paredes agarró a Eric García del cuello y luego se enfrentó a Gavi. El cuerpo técnico tuvo que intervenir para separarlos. Paredes fue expulsado con roja directa, minutos después de que Enzo Fernández viera la segunda amarilla en el descuento.

Mientras los españoles esperaban el trofeo, varios argentinos dieron la espalda al escenario en el momento de la entrega, un gesto que llamó la atención mundial.



