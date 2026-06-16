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Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

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Argentina, el debut de Leo Messi contra Argelia: ¿será protagonista en el Mundial o un suplente de lujo?

L. Messi
Argentina

El seleccionador Lionel Scaloni tiene un desafío enorme: ¿cómo gestionar al mejor futbolista de la historia para revalidar el título mundial?

¿Puede el mejor futbolista de la historia, quien te dio el Mundial tras 36 años y llega al último torneo como campeón, capitán y con el 10, acabar en el banquillo? Esa decisión no es nuestra, sino de Lionel Scaloni, quien esta madrugada debutará en el Mundial 2026 ante Argelia. ¿Cómo gestionar a Lionel Messi?



  • 38 AÑOS Y EN LA MLS

    Messi disputará su sexto Mundial con Argentina buscando retener el título obtenido en Catar. Será su último gran torneo internacional; nació en 1987, tiene 38 años y lleva tres temporadas en el Inter de Miami dela MLS. Físicamente, no será el mismo de hace cuatro años.



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  • SCALONI NO RENUNCIA AL N.º 10

    Sin embargo, Scaloni no quiere prescindir de la clase de «La Pulga», que será titular en elprimer partido, como ha confirmado el vestuario argentino: su presencia es clave para elevar el nivel de todos como líder silencioso y competitivo, y también para ceder el protagonismo cuando sea necesario.


  • AGRADECIMIENTO, IDENTIDAD Y COBERTURA

    La gratitud del país se refleja en las convocatorias de Scaloni: 17 de los 26 jugadores que estuvieron en Catarsiguen, con Emiliano Martínez en la portería, Romero en la defensa, De Paul, Enzo Fernández y MacAllister en el centro del campo, y Messi, Álvarez y Lautaro en la delantera. Una identidad sólida que, sin embargo, requiere una cobertura táctica adecuada, lo que podría llevar a la incorporación de un jugador equilibrador como Almada.



  • LOS RÉCORDS Y EL OBJETIVO

    El 10 sigue siendo el referente técnico y emocional del proyecto. A pesar de su edad, su influencia sigue siendo decisiva en el juego y en el liderazgo del equipo. El capitán argentino ya tiene el récord de partidos y goles de Argentina en Mundiales, cifras que lo consolidan como leyenda. Hace 20 años, en Alemania, comenzó su historia mundialista. Solo Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) han ganado dos Mundiales seguidos. Antes de despedirse, Messi busca un último objetivo.

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