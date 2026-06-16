Argentina, el debut de Leo Messi contra Argelia: ¿será protagonista en el Mundial o un suplente de lujo?

La gratitud del país se refleja en las convocatorias de Scaloni: 17 de los 26 jugadores que estuvieron en Catarsiguen, con Emiliano Martínez en la portería, Romero en la defensa, De Paul, Enzo Fernández y MacAllister en el centro del campo, y Messi, Álvarez y Lautaro en la delantera. Una identidad sólida que, sin embargo, requiere una cobertura táctica adecuada, lo que podría llevar a la incorporación de un jugador equilibrador como Almada.







