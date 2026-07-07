Estas son las valoraciones del Argentina-Egipto (3-2). La Albiceleste se clasifica para cuartos de final gracias a un gol de Enzo Fernández en el tiempo de descuento y se enfrentará a Colombia o Suiza.
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Argentina-Egipto: Messi renace; Shobeir, espectacular; Lautaro, artista. Enzo Fernández, fantasma decisivo
LAS CALIFICACIONES DE ARGENTINA
E. Martínez 6: realiza dos paradas, encaja dos goles
Molina 5: nunca se ofrece y Ashour le complica la vida; un problema, no un recurso (73' Montiel 6,5: más proactivo y participa en la jugada del 2-2).
Romero 6: mejor que Lisandro Martínez, pero muchos huecos que cubrir. Volvió a meter al equipo en el partido con un cabezazo (95' Otamendi s. n.)
L. Martínez 4: pierde a Ibrahim en el 0-1 y falla en la cobertura del 0-2; partido de terror.
Tagliafico 6: consigue con astucia el penalti del posible 1-1 y da 2-3 pases interesantes que sus compañeros no aprovechan. Mejor cuando se incorpora al ataque (66' Nico González 6,5: con él sube el nivel técnico. Tiene piernas, algo muy necesario en estos partidos)
De Paul 4,5: ¿alguien lo vio? Le costó encontrar su sitio; solo mostró tímidas señales en la primera parte (66' Lautaro 7: su asistencia a Enzo fue una delicia).
Paredes 6: sin el ritmo de antes, aporta equilibrio.
Mac Allister 5,5: se incorpora más al juego que Enzo, roza el gol, pero le falta continuidad.
Enzo Fernández 7: desaparecido hasta el 92’, luego el cabezazo que vale el pase a cuartos. ¿Algo más?
Messi 7,5: Shobeir le detiene un penalti mal lanzado. Ya falló cuatro de ocho en Mundiales, dos en este, demasiados para su nivel. Durante una hora fue un suplicio verle, hasta que recordó que es uno de los tres mejores de la historia, quizá el mejor. Pausa y reinicio: toma la batuta, asiste a Romero (9 en Mundiales) y marca con fuerza el 2-2. 21 goles en Copas. VEINTIUNO. Inevitable.
Álvarez 5,5: Shobeir le niega el 1-1; aporta poco y falla en la lucidez (95' Medina, nota del editor).
Scaloni 5,5: su Argentina tiene carácter y corazón, pero ha perdido solidez defensiva; se necesitan jugadores con velocidad, no puede resolverlo todo Messi.
LAS VALORACIONES DE EGIPTO
Shobeir 7: hipnotiza a Messi en el penalti, frena a Mac Allister y a Álvarez con una parada increíble. Encaja tres goles, pero su actuación es magnífica. Se merecía otro final.
Hany 5,5: sufre ante Tagliafico y se limita a defender.
Ibrahim 5: se eleva para marcar el 1-0, juega con valentía, fuerza y concentración, pero se desvanece en los últimos minutos. Pierde de vista a Enzo, un error grave.
Rabia 5,5: su bloqueo final es inexplicable
Hafez 5,5: buen primer tiempo, luego arrollado por la furia argentina
Ashour 6,5: muy dinámico, contiene a Molina y muestra buen manejo de balón. Se lesiona (46' Fathi 6: buena actuación).
Ziko 6,5: marca dos goles, uno anulado. Siempre parece peligroso (80' Marmoush s. n.)
Attia 6: destaca por su asistencia a Ibrahim
Lasheen 5,5: contiene el centro del campo albiceleste 70 minutos, pero se desvanece al final (90' Zizo s. n.)
Salah 6,5: juega de 9 y su presencia basta para inquietar a Martínez y Romero. Mejor en la segunda parte; por sus pies pasan las acciones más peligrosas.
Hassan 5,5: pierde a Tagliafico y provoca el penalti del 1-1, aunque luego asiste el 0-2 de Ziko (73' Trezeguet 5,5, poco incisivo).
Hassam 6,5: durante 80' un Egipto maravilloso, bien posicionado, peligroso al contraataque. Tras el 1-2 se apagó la luz; no es su culpa.
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