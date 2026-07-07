E. Martínez 6: realiza dos paradas, encaja dos goles

Molina 5: nunca se ofrece y Ashour le complica la vida; un problema, no un recurso (73' Montiel 6,5: más proactivo y participa en la jugada del 2-2).

Romero 6: mejor que Lisandro Martínez, pero muchos huecos que cubrir. Volvió a meter al equipo en el partido con un cabezazo (95' Otamendi s. n.)

L. Martínez 4: pierde a Ibrahim en el 0-1 y falla en la cobertura del 0-2; partido de terror.

Tagliafico 6: consigue con astucia el penalti del posible 1-1 y da 2-3 pases interesantes que sus compañeros no aprovechan. Mejor cuando se incorpora al ataque (66' Nico González 6,5: con él sube el nivel técnico. Tiene piernas, algo muy necesario en estos partidos)

De Paul 4,5: ¿alguien lo vio? Le costó encontrar su sitio; solo mostró tímidas señales en la primera parte (66' Lautaro 7: su asistencia a Enzo fue una delicia).

Paredes 6: sin el ritmo de antes, aporta equilibrio.

Mac Allister 5,5: se incorpora más al juego que Enzo, roza el gol, pero le falta continuidad.

Enzo Fernández 7: desaparecido hasta el 92’, luego el cabezazo que vale el pase a cuartos. ¿Algo más?

Messi 7,5: Shobeir le detiene un penalti mal lanzado. Ya falló cuatro de ocho en Mundiales, dos en este, demasiados para su nivel. Durante una hora fue un suplicio verle, hasta que recordó que es uno de los tres mejores de la historia, quizá el mejor. Pausa y reinicio: toma la batuta, asiste a Romero (9 en Mundiales) y marca con fuerza el 2-2. 21 goles en Copas. VEINTIUNO. Inevitable.

Álvarez 5,5: Shobeir le niega el 1-1; aporta poco y falla en la lucidez (95' Medina, nota del editor).

Scaloni 5,5: su Argentina tiene carácter y corazón, pero ha perdido solidez defensiva; se necesitan jugadores con velocidad, no puede resolverlo todo Messi.