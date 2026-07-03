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¿Argentina depende demasiado de Lionel Messi? Lionel Scaloni habla sobre la influencia del capitán antes del partido de la fase de 32 del Mundial contra Cabo Verde
La Albiceleste inicia su andadura en la fase eliminatoria
Argentina pone en juego su racha invicta este viernes ante Cabo Verde, debutante en el torneo, en un duelo de la ronda de 32 que se disputará en la húmeda Miami. El equipo de Scaloni, lleno de estrellas, lideró el Grupo J con tres triunfos seguidos y cerró la fase con un 3-1 sobre Jordania en Dallas. Aunque los africanos avanzaron tras tres empates, los campeones del mundo no se confían: empieza la eliminación directa.
- AFP
Scaloni descarta la dependencia goleadora
En Fort Lauderdale, Scaloni respondió a la prensa sobre la defensa de su equipo y la dependencia de su capitán en la fase de grupos. Defendió su sistema y destacó que, aunque prefiere que varios jugadores marquen, lo esencial es ganar como equipo en la próxima fase eliminatoria.
Scaloni declaró: «Lo estamos haciendo bien y, naturalmente, estamos tan ilusionados como todos los demás. Hay un rival al que hay que respetar; lo han hecho muy bien y el margen de error se está reduciendo. Quien pierda se va a casa. Lo tenemos presente, pero nos pilla en un buen momento. Así es el fútbol, y los partidos están muy igualados. Dejando a un lado a Francia o México, que ganaron con mucha comodidad, el resto de encuentros han estado muy reñidos. No será fácil. Esa es la realidad.
«Messi ha jugado en todas las condiciones, así que probablemente sea titular. Dependerá del partido y de él. Es difícil predecir qué pasará. Otros han tenido ocasiones, pero Leo, como delantero, ha marcado. No me preocupa; ojalá los goles se repartieran, pero mientras el equipo juegue bien y gane, todo va bien».
Los favoritos se miden a unos aguerridos rivales
Los pesos pesados sudamericanos deben encontrar la manera de superar el obstinado bloque bajo de Cabo Verde, que ya frustró a España y Arabia Saudí en la fase de grupos. Ante una selección debutante aún invicta, Scaloni analizó en rueda de prensa los puntos fuertes y el peligro en transición de su próximo rival.
Añadió: «Cabo Verde no ha perdido ningún partido. Incluso mereció ganar a Arabia Saudí. Contra España y Uruguay lo pasó peor, pero defendió bien. Cierran bien los pases por el centro y son peligrosos al contraataque. Tienen buenos jugadores. Son un buen equipo. Se clasificaron y no nos sorprende; no están aquí por casualidad, y los respetaremos».
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Se acerca la prueba de resistencia.
Argentina llega a la fase eliminatoria consciente de que su histórica resistencia se pondrá a prueba. Siete de sus últimos trece partidos de esta ronda en el Mundial han ido a prórroga, así que la preparación física en el exigente clima de Florida será clave. Los campeones del mundo deben mostrar mucha paciencia ante un rival defensivo para evitar la lotería de los penaltis.
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