Argentina cancela su gira por Asia de noviembre mientras Lionel Scaloni prepara partidos ante Uruguay y Costa Rica en La Plata

El cuerpo técnico busca aprovechar al máximo cada concentración para evaluar alternativas tácticas e identificar a jugadores capaces de asumir más responsabilidades después de que Lionel Messi se retirara oficialmente de la selección el 6 de octubre. Según Doble Amarilla, la federación ha iniciado conversaciones para disputar un intenso clásico del Río de la Plata contra Uruguay, su rival sudamericano, en el Estadio Unico Diego Armando Maradona. Las conversaciones incluyen incluso la posibilidad de un enfrentamiento a doble partido entre los países vecinos, con el primero en La Plata y el de vuelta en Montevideo.