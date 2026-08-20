Argentina asegura que la «campaña anti-Argentina» no logró impedir que Lionel Messi y compañía alcanzaran la final del Mundial 2026

El mensaje responde a las afirmaciones sobre una campaña organizada en su contra y deja claro que la plantilla se siente orgullosa de su recorrido pese a perder contra España en la final: «Este grupo llegó con el objetivo de darle al pueblo argentino otra final, y por mucho que hubiera una campaña anti-Argentina, llegamos igualmente», dice el vídeo.

«Cuando alguien te diga que pasó algo, dile que sí. Lo que pasó fue que hubo un equipo que lo dio todo para ganar, luchó hasta el final y se fue con la cabeza alta.

«Las lágrimas de nuestra capitana nos enseñaron una vez más que se puede ganar, pero lo que nunca se puede hacer, pase lo que pase, es dejar de intentarlo», concluye el mensaje.