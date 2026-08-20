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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Argentina asegura que la «campaña anti-Argentina» no logró impedir que Lionel Messi y compañía alcanzaran la final del Mundial 2026

Argentina
World Cup
España vs Argentina
España
L. Messi

La Asociación del Fútbol Argentino ha publicado un emotivo vídeo en el que asegura que una campaña antiargentina orquestada no logró frenar su camino hacia la final del Mundial de 2026. Un mes después de quedarse a las puertas ante España en el partido por el título, la Albiceleste repasó su dramático recorrido en el torneo y su histórico triunfo en semifinales sobre Inglaterra.

  • La rebeldía pone de relieve una racha resiliente

    Un mes después de la final del Mundial 2026, Argentina publicó un emotivo vídeo en el que repasó su camino hasta la final. El clip reúne grandes momentos de los partidos, imágenes de la afición y su victoria en semifinales sobre Inglaterra. La federación insistió en que la selección alcanzó finales consecutivas luchando contra las dudas y las críticas generalizadas.


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  • argentina Getty Images

    Un mensaje contundente responde a los detractores

    El vídeo arranca poniendo el foco en la garra del equipo para salir adelante en cada ronda, antes de dirigirse directamente a sus críticos: «Hace un mes pasó algo. Lo que mucha gente no quería que pasara, pasó: Argentina jugó otra final», comienza el mensaje.

    «Lo que pasó fue que remontamos en cada partido por el camino, que hicimos historia al eliminar a Inglaterra en una semifinal», dice.

  • La conspiración hostil se desinfla

    El mensaje responde a las afirmaciones sobre una campaña organizada en su contra y deja claro que la plantilla se siente orgullosa de su recorrido pese a perder contra España en la final: «Este grupo llegó con el objetivo de darle al pueblo argentino otra final, y por mucho que hubiera una campaña anti-Argentina, llegamos igualmente», dice el vídeo.

    «Cuando alguien te diga que pasó algo, dile que sí. Lo que pasó fue que hubo un equipo que lo dio todo para ganar, luchó hasta el final y se fue con la cabeza alta.

    «Las lágrimas de nuestra capitana nos enseñaron una vez más que se puede ganar, pero lo que nunca se puede hacer, pase lo que pase, es dejar de intentarlo», concluye el mensaje.

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  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty

    La plantilla mira al futuro

    Con el torneo ya terminado, Argentina centra ahora su atención en la renovación de la plantilla de cara a los próximos partidos de clasificación. Las lágrimas de Messi tras la final demostraron lo mucho que este recorrido significó para el grupo. Sin embargo, el capitán todavía no ha anunciado si seguirá jugando con su selección, mientras sigue creciendo la especulación sobre su próximo movimiento.