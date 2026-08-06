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Argentina anuncia el «Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol» para celebrar su dramática victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026
Conmemorando una remontada histórica
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado la decisión de celebrar de forma permanente la fecha de su victoria más reciente de gran calibre sobre su rival. Tras una votación unánime en la reunión del comité ejecutivo, el 15 de julio será reconocido a partir de ahora como un día de importancia deportiva nacional. La fecha fue seleccionada específicamente para homenajear la actuación de la selección argentina en la semifinal del Mundial de 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni se repuso de una desventaja en el tramo final para asegurarse una victoria por 2-1 ante Engalnd.
Inglaterra se había adelantado en el minuto 55 por medio de un remate de Anthony Gordon, y el equipo de Thomas Tuchel parecía encaminarse hacia la final. Sin embargo, una reacción final permitió a Enzo Fernandez empatar en el minuto 85 antes de que Lautaro Martinez marcara el gol de la victoria en el tiempo añadido.
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Inmortalizando un clásico moderno
La AFA emitió un comunicado oficial tras la reunión ejecutiva del consejo de este miércoles para explicar el profundo significado del día especial recientemente instaurado. El comunicado decía: "La fecha fue elegida para conmemorar la gran e histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial de 2026.
"El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, iba perdiendo contra el conjunto inglés por un solo gol pero, gracias a los tantos de Enzo Fernandez y Lautaro Martinez, logró darle la vuelta al resultado y desató la locura en todo el país, con gente inundando las calles para celebrarlo."
Reavivan la polémica sobre las Malvinas
La victoria no estuvo exenta de cierta fricción política, ya que la disputa de larga data por las Islas Malvinas volvió a situarse en el primer plano de la rivalidad deportiva. Después del pitido final en Atlanta, se vio a varios jugadores de Argentina sosteniendo una pancarta sobre el césped en la que se leía «Las Malvinas son Argentinas». Este mensaje, que reivindica la soberanía sobre el Territorio Británico de Ultramar, provocó una condena inmediata del Gobierno del Reino Unido y desencadenó una investigación formal de la FIFA.
A pesar de la reacción de los organismos internacionales, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió al equipo y describió la celebración como «perfectamente válida» y representativa del sentir compartido de la nación. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, subrayó además recientemente la importancia del resultado en un acto de un patrocinador. Tapia afirmó que, para muchos argentinos, el torneo se sintió ganado en el momento en que derrotaron a Inglaterra, independientemente del desenlace posterior en la final.
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Se avecinan procedimientos disciplinarios de la FIFA
Mientras el país celebra la victoria, la AFA sigue gestionando las consecuencias de un caótico final de torneo. Lionel Messi y compañía acabaron cayendo ante España en la final, un partido ensombrecido por una pelea violenta tras el encuentro entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.
El organismo rector también está investigando las acusaciones de cánticos inapropiados y abusos racistas durante el torneo. Estas investigaciones avanzan en paralelo a la pesquisa sobre las referencias políticas realizadas durante el partido contra Inglaterra. Mientras la AFA se expone a posibles multas y sanciones individuales a jugadores, el orgullo nacional en torno al recorrido de 2026 se mantiene intacto.
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