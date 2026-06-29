Argelia dividida por Zidane... mientras Petković prepara una aventura audaz

La decisión de Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, de dejar al portero Luka Zidane en el banquillo ante Austria, ha generado revuelo en las últimas horas.

En el último partido de la fase de grupos del Mundial, Petković alineó al portero Osama Benbot y el encuentro ante Austria terminó 3-3.

Ahora Argelia se prepara para enfrentar a Suiza en los dieciseisavos de final el viernes a las 6:00 a. m. (hora de La Meca).

Según el diario «AS», la exclusión de Zidane por bajo rendimiento ha generado polémica, y su reemplazo tampoco convenció a la afición ante Austria.

Petković afirmó: «La ausencia de Luka Zidane en el once inicial se debe a su rendimiento en los dos primeros partidos».