La furia de la oposición contrasta con una velada memorable para el legendario delantero, que celebró su partido 200 con la selección igualando el récord de 16 goles de Miroslav Klose. Según The Athletic, una fuente anónima de la federación se mostró indignada por la falta de protección a sus jugadores en duelos físicos que quedaron impunes. Pese a ello, el certero triplete del capitán les dio tres puntos históricos.