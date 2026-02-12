Getty Images Sport
Arda Guler «sufre acoso» en el Real Madrid por parte de «jugadores con un ego muy grande»
Scout denuncia «acoso» contra estrella turca
Serhat Pekmezci, el exjefe de ojeadores del Fenerbahçe al que se le atribuye el descubrimiento de Guler, ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre el trato que recibe el jugador de 20 años en la capital española. En declaraciones a Sports Digitale, Pekmezci sugirió que Guler está siendo sistemáticamente aislado dentro de la plantilla.
«Arda Guler está siendo víctima de acoso», afirmó Pekmezci, utilizando un término que en Europa se asocia a menudo con el acoso y la intimidación en el lugar de trabajo. Aclaró que, aunque el jugador no ha acudido directamente a él para quejarse, la situación era previsible dado el entorno hostil del campeón de Europa. «No es que se haya quejado a mí, pero sabía que esto iba a pasar. Le dije que tuviera paciencia».
Las acusaciones pintan un panorama preocupante de conflictos internos en el Madrid. Desde su llegada en 2023, Guler ha tenido dificultades para hacerse con un puesto en el once inicial, una situación que a menudo se atribuye a las lesiones y a la competencia. Sin embargo, Pekmezci insiste en que el problema es mucho más personal y afirma que una facción específica dentro del vestuario está trabajando activamente en contra del joven.
- AFP
Se culpó a «jugadores con egos muy grandes».
Según el ojeador, el estancamiento de Guler no se debe a una falta de capacidad, sino más bien a la negativa de las estrellas consagradas a integrarlo. Se suponía que la transición de la era de Toni Kroos y Luka Modric anunciaría el ascenso de Guler, pero Pekmezci afirma que ha sido bloqueado por figuras veteranas.
«El acoso vino de los jugadores. Hay un grupo que no ha sido capaz de aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy elevado», afirmó.
A pesar de su evidente calidad técnica, a menudo se encuentra al margen de los partidos, recibiendo el balón con menos frecuencia de la que exige su posición. Guler disfrutó de un brillante comienzo de temporada, contribuyendo con tres goles en los primeros meses. Aunque últimamente ha bajado su ritmo goleador, sigue sumando asistencias, con siete goles en La Liga y cuatro más en la Liga de Campeones.
La salida de Xabi Alonso relacionada con una cultura tóxica
Quizás lo más alarmante para los aficionados del Madrid es que Pekmezci cree que esta dinámica de poder de los jugadores fue el catalizador de la reciente agitación directiva del club. Xabi Alonso, que tomó las riendas tras la marcha de Carlo Ancelotti, pero fue despedido en enero, supuestamente encontró imposible gestionar estas fracturas internas.
«Por eso también se fue Xabi Alonso», afirmó Pekmezci, sugiriendo que el técnico vasco fue otra víctima de los mismos «egos» que ahora tienen en el punto de mira a Guler.
Desde entonces, las riendas han pasado a manos de Álvaro Arbeloa, pero la situación parece haber mejorado poco. Arbeloa, encargado de estabilizar el barco, aparentemente ha continuado con la tendencia de marginar al creador de juego. Durante una reciente derrota en la Liga de Campeones ante el Benfica, las tensiones estallaron cuando Guler fue sustituido. Las cámaras captaron su evidente frustración, murmurando para sí mismo mientras abandonaba el campo.
- Getty Images Sport
La paciencia se agota en Madrid
Guler ha sido elogiado durante mucho tiempo por su temperamento, pero incluso su estoicismo está siendo puesto a prueba. «Le dije: "Ten paciencia". Arda es muy paciente, es muy consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse», señaló Pekmezci.
El jugador de 20 años se enfrenta a un momento crítico en su carrera. Con su «traspaso soñado» convirtiéndose en una posible pesadilla, la próxima ventana de fichajes de verano se avecina. Si el supuesto «acoso» continúa y los «egos» en el vestuario siguen sin controlarse, el Real Madrid corre el riesgo de perder a un talento generacional que siente que no se le ha dado una oportunidad justa para brillar.
Por ahora, Guler sigue atrapado en un ciclo difícil, esperando un avance bajo la dirección de Arbeloa que su antiguo mentor cree que nunca llegará mientras la jerarquía actual del vestuario siga en el poder.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios