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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya
Traducido por

Arda Guler pone fin a los rumores sobre su fichaje por el Arsenal y el Manchester City al acordar un nuevo contrato de gran envergadura con el Real Madrid

A. Guler
Real Madrid
Primera División
Arsenal
Manchester United
Premier League

Arda Guler ha acordado una ampliación de contrato a largo plazo que le vinculará al Real Madrid hasta 2031. La joven promesa turca tomó la decisión pese al creciente interés de la Premier League y a las especulaciones iniciales sobre su papel a las órdenes de Jose Mourinho.

  • Guler se compromete a largo plazo

    Guler seguirá en el Madrid tras acordar un nuevo contrato que prolonga su estancia en el Bernabéu hasta 2031, según TEAMtalk. El mediapunta de 21 años ha decidido vincular su futuro a largo plazo al club pese a las dudas que existían anteriormente sobre su papel en la plantilla.

    La noticia supone un gran impulso para el Real Madrid, que busca asegurarse la continuidad de sus jóvenes talentos más prometedores. Guler se dispone ahora a seguir afianzando su importancia en el equipo durante lo que resta de temporada.

    Su compromiso pone fin oficialmente a las especulaciones sobre una posible salida y tranquiliza a la afición: el centrocampista turco sigue siendo una pieza fundamental del proyecto a largo plazo del club.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Descartado oficialmente el interés de la Premier League

    Siempre se esperaba que la llegada de Jose Mourinho como entrenador del Madrid alterase la dinámica de la plantilla. Algunos habían especulado con que Guler podría ser uno de los jugadores perjudicados, ante las dudas de que su delicado estilo de juego encajase con las exigencias de Mourinho.

    Esa incertidumbre despertó un gran interés en la Premier League de cara al mercado de fichajes de verano. Tanto el Arsenal como el City estaban atentos al talentoso turco para ver si podían arrebatárselo al Madrid.

    Sin embargo, cualquier oportunidad para los clubes rivales ha quedado ya oficialmente descartada. Guler ha puesto fin de forma tajante a esos rumores de traspaso al comprometer su futuro con el club.

  • El respaldo de Perez y las aportaciones clave

    Guler ha seguido demostrando su valor sobre el césped pese a no tener garantizada la titularidad cada semana. Salió desde el banquillo ante la Roma y dio dos asistencias decisivas, con las que ayudó a su equipo a remontar de forma espectacular un 3-1 en contra y a ganar el partido.

    Su capacidad para cambiar el partido desde el banquillo reforzó aún más su condición de pieza importante en ataque para Mourinho. Además, se dice que el joven es uno de los grandes favoritos del presidente del Madrid, Florentino Perez. Ese firme respaldo de la cúpula del club ha reforzado la sensación de que el jugador nunca iba a marcharse.

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    Consolidándose al más alto nivel

    El centrocampista tratará de dar continuidad a sus recientes actuaciones decisivas y conseguir aún más oportunidades como titular. Con su futuro a largo plazo asegurado, Guler puede centrarse por completo en su desarrollo y en su papel táctico dentro de la plantilla.

    Esta temporada, ha marcado un gol y repartido cinco asistencias en nueve partidos entre todas las competiciones. Guler intentará volver a contribuir cuando el Real Madrid se enfrente al Sevilla este fin de semana en un partido de Liga.