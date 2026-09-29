Árbitros, Orsato admite siete errores, 5 en la Serie A y 2 en la Coppa Italia: esta es la lista

En tres casos, se trata de penaltis no señalados en la Serie A en los que el VAR debería haber intervenido tras la falta de intervención del árbitro: en Torino-Milan era mano dentro del área de Vlasic, en Fiorentina-Frosinone había que señalar la acción de Dragusin sobre Monterisi, mientras que en Juventus-Atalanta había que sancionar el agarrón de Kalulu sobre Rowe.





Fueron dos las tarjetas rojas no mostradas en la liga: Caqueret debía ser expulsado por su acción sobre Britschgi en Como-Parma, al igual que Jimenez por un golpe sobre Bracaglia, también en Fiorentina-Frosinone.