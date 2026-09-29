Daniele Orsato, designador de los árbitros de la Serie A, durante el encuentro con los medios en el IBC de Lissone reconoció siete errores en esta primera fase de la temporada, cinco en liga y dos en la Coppa Italia.
Árbitros, Orsato admite siete errores, 5 en la Serie A y 2 en la Coppa Italia: esta es la lista
CINCO ERRORES EN LA LIGA
En tres casos, se trata de penaltis no señalados en la Serie A en los que el VAR debería haber intervenido tras la falta de intervención del árbitro: en Torino-Milan era mano dentro del área de Vlasic, en Fiorentina-Frosinone había que señalar la acción de Dragusin sobre Monterisi, mientras que en Juventus-Atalanta había que sancionar el agarrón de Kalulu sobre Rowe.
Fueron dos las tarjetas rojas no mostradas en la liga: Caqueret debía ser expulsado por su acción sobre Britschgi en Como-Parma, al igual que Jimenez por un golpe sobre Bracaglia, también en Fiorentina-Frosinone.
DOS ERRORES EN LA COPA ITALIA
Dos errores también en la Coppa Italia: faltó un penalti en el Fiorentina-Pisa por el agarrón de Caracciolo sobre Pellegrino, mientras que no debía anularse con la intervención del VAR el penalti por la mano de Lucchesi en el Torino-Monza porque era una decisión de campo.
OTROS CASOS CONTROVERTIDOS
Otros casos controvertidos, en cambio, no han sido considerados errores por parte del designador: por ejemplo, De Bruyne-Vazquez en Genoa-Napoli, la "colisión" entre De Winter y Kolo Muani antes del gol de Cisse en Juventus-Milan y la supuesta mano de Lobotka en Inter-Napoli, nunca certificada por las cámaras.
ESTADÍSTICAS
Por último, en la reunión se facilitaron algunas estadísticas sobre la nueva línea de los árbitros: ha aumentado el tiempo efectivo hasta 59'24'' (+5'53'' respecto al año pasado), mientras que han disminuido las faltas (de 26 a 22,74), los penaltis (apenas 5 en 5 jornadas, la cifra mínima en toda Europa), las amonestaciones (de 3,63 a 3,22) y las expulsiones (de 0,18 a 0,04)
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