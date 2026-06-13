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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Árbitros: ¿Messina, nuevo director técnico de La Haya? ¿Será Orsato el nuevo designador de las divisiones A y B?

Serie A

Novedades en el arbitraje: ya es oficial el nuevo director técnico y circulan rumores sobre el futuro designador.

El Comité Nacional de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) ha nombrado a Domenico Messina nuevo director técnico. Según el comunicado oficial, su elección se ha realizado con gran responsabilidad, reconociendo la importancia estratégica del cargo para el desarrollo y la coordinación del arbitraje nacional. Su perfil combina experiencia internacional, sólida competencia técnica y profundo conocimiento del arbitraje italiano, forjados en una carrera de máximo nivel».


La nota concluye: «Con esta elección, el Comité Nacional reafirma su compromiso de confiar la nueva estructura técnica a una figura de prestigio, capaz de guiar a la AIA en los retos futuros y asegurar continuidad y crecimiento técnico».


  • ¿ORSATO, NUEVO ÁRBITRO?

    Messina debe nombrar al nuevo responsable de designación de árbitros de las divisiones A y B, y Daniele Orsato es el candidato más probable. Ayer, en Radio CRC, el exárbitro y comentarista de DAZN Luca Marelli afirmó: «El responsable de designación para los próximos dos años será, con toda probabilidad, Daniele Orsato. Los nombramientos ahora son bienales, así que el próximo presidente se encontrará con decisiones ya tomadas».


    Orsato, nacido en 1975, exárbitro de Schio retirado en junio de 2024 y futuro responsable de la Comisión Nacional de Árbitros de la Serie C, sustituiría a Gianluca Rocchi (autosuspendido) y a Dino Tommasi (designador interino).


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