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Gianluca Rocchi desktopGetty Images

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«Arbitropoli»: la Fiscalía de Milán se divide: Ascione se opone al archivo del caso y no firma el expediente

Inter Milán

El fiscal Maurizio Ascione, que mañana dejará su cargo, no está convencido de firmar la solicitud. En cambio, el fiscal Marcello Viola y el adjunto Paolo Ielo apoyan esta conclusión.

La investigación de la Fiscalía de Milán sobre las relaciones entre clubes y árbitros atraviesa un desenlace complejo por divisiones internas. El fiscal Maurizio Ascione cree tener pruebas suficientes para llevar a juicio al exdesignador de árbitros Gianluca Rocchi por aceptar interferencias que alteraron la competición, en connivencia con el Inter. Enfrente están el fiscal Marcello Viola y el adjunto Paolo Ielo, que se unieron a Ascione en junio tras un año de indagaciones, según Calcio e Finanza.





  • SOLICITUD DE ARCHIVO

    A diferencia de Ascione, que mañana dejará la Fiscalía, ellos creen que las pruebas —escuchas, testimonios e interrogatorios— no bastan para pedir juicio con la «probabilidad razonable» de condena que exige la reforma Cartabia. Una sorpresa de última hora, como la inclusión de un nuevo investigado, podría complicar aún más el panorama.





    • Anuncios

  • ¿QUÉ PASA?

    Ascione tiene hasta mañana para decidir si firma una solicitud de archivo que no le convence. De hacerlo, la solicitud se remitirá al juez de instrucción mañana mismo. Si, en cambio, el fiscal —a punto de ser trasladado— mantiene su desacuerdo, por conveniencia institucional Viola e Ielo firmarán la petición cuando Ascione ya no esté en la Fiscalía de Milán, de modo que, al menos formalmente, no conste su oposición.




  • POSIBLES INFRACCIONES DEPORTIVAS

    Por último, con el consentimiento de todos, los documentos de la investigación sobre el fútbol se enviarán a la Fiscalía Federal para que determine si hubo infracciones deportivas.

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