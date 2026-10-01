Arbitropoli, Chiné y la fiscalía de la FIGC archivan la investigación sobre Rocchi: ningún contacto ilícito con los clubes

El caso rebautizado desde hace tiempo como "Arbitropoli" y que ha visto implicado al exjefe de los designadores Gianluca Rocchi junto a otros miembros de la cúpula arbitral de las últimas 2 temporadas se ha cerrado no solo a nivel de justicia ordinaria, sino también a nivel de justicia deportiva, sin que haya pasado nada.





La acusación era de concurso en fraude deportivo, y se refería a las posibles designaciones "forzadas" por las quejas de clubes como el Inter y a las "llamadas" a Lissone en la Sala VAR para modificar las decisiones arbitrales, pero según lo informado por Sky Sport la Fiscalía de la FIGC ha optado por archivar la investigación, exonerando al exárbitro.





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