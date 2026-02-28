Árbitro detenido en España tras presunto robo de identidad para obtener descuentos en el Villarreal

Los informes policiales indican que uno de los implicados supuestamente se aprovechó de su cargo para obtener datos personales y documentación de jugadores jóvenes. Dicha información se utilizó posteriormente para tramitar abonos de temporada del Villarreal y descuentos destinados a personas menores de 25 años.

El club alertó inicialmente a las autoridades tras detectar abonos manipulados en las entradas del estadio. La investigación reveló que los sospechosos compraron abonos de temporada a través de la plataforma oficial antes de alterar los códigos de barras y los códigos QR.

Los abonos alterados se pusieron a la venta en mercados digitales y aplicaciones de segunda mano, y se anunciaron como «regalos» para eludir los límites de precio legales.

Los investigadores demostraron que uno de los autores registró a 18 personas como socios del club o abonados, alegando que formaban parte de un grupo de ojeadores de Valencia. Proporcionaron fotocopias de los documentos de identidad de personas que no tenían conocimiento de la situación.

Los detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza tras prestar declaración, y el caso ha sido remitido al juzgado de Vila-real. Si son declarados culpables, podrían ser multados con una sanción de entre 601 y 30 000 euros.