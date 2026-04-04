El diario español «AS» ha revelado que el Real Madrid ha comenzado por fin a alcanzar la esperada compenetración técnica, unos tres meses después de que Álvaro Arbeloa asumiera el cargo de entrenador en sustitución de Xabi Alonso.

El diario ha aclarado que esta evolución no significa que el equipo sea inmune a las crisis, sobre todo ante el fantasma de las lesiones que sigue amenazando su estabilidad. Arbeloa ya había advertido de que el equipo, si no está al cien por cien, podría caer derrotado ante cualquier rival.

No obstante, los indicios actuales parecen muy positivos, ya que el equipo ha logrado cinco victorias consecutivas, entre ellas dos triunfos destacados sobre el Manchester City, en enfrentamientos que han confirmado que el Real Madrid sigue teniendo el carácter de un campeón y su capacidad para competir al más alto nivel.

El periódico señaló que esta racha excepcional se ha logrado a pesar de la ausencia de varios pilares fundamentales, entre los que destaca Kylian Mbappé, que se perdió varios partidos por problemas en la rodilla antes de recuperar su forma durante el parón internacional con la selección francesa.

Jude Bellingham tampoco ha formado parte del once inicial desde el 1 de febrero, en medio de la incertidumbre generada por el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre su estado físico y su futuro.

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