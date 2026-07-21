«Mis jugadores y yo respetamos los contratos: le quedan dos años y ama al Inter. Ahora no piensa marcharse, pero si llega una oferta que convenga a todos, se hablaría. Por ahora no hay negociación. La vida tiene momentos buenos y malos; el último año fue muy duro, pero lo superó». Tullio Tinti, agente de Alessandro Bastoni, se muestra abierto por primera vez desde 2019 —cuando el defensa, nacido en 1999, llegó al Inter— a la posibilidad de que se marche.
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Arabia Saudí, Barcelona y otros destinos: adónde podría ir Bastoni
DE KALULU A ZENICA, UNA TEMPORADA IMPOSIBLE
Tras una temporada complicada, Bastoni y su entorno no descartan dejar Milán: dentro del campo, la simulación que provocó la injusta expulsión de Kalulu en el derbi del 14 de febrero, los abucheos en casi todos los estadios italianos y la roja en Zenica con la selección ante Bosnia; fuera del campo, la acusación de prostitución de menores. En definitiva, una temporada estresante que podría llevarlo a una decisión que hasta hace unos meses parecía impensable.
BARCELONA Y RAL, HACE UN AÑO
Al final de la temporada pasada, su salida del Inter parecía inevitable. Barcelona y Real Madrid mostraban interés, y el traspaso se daba por hecho. Sin embargo, nunca llegó una oferta que satisficiera al club nerazzurro, así que se confirmó su permanencia en los planes interistas. Ahora el club catalán ha presentado una nueva propuesta, pero por ahora no hay nada concreto.
EL AL HILAL E INZAGHI
Simone Inzaghi, que prepara una revolución en el Al Hilal para recuperar el título de Arabia tras perderlo ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ha mostrado interés en Bastoni. El exentrenador del Inter ha pedido información a través de su antiguo agente, Tullio Tinti, pero aún no ha presentado oferta alguna al jugador ni al club. Por ahora no pueden ficharlo, pues la Saudi Pro League exige que primero den de baja a un jugador extranjero.
LA SOLICITUD DEL INTER
ElInter espera ofertas: la negociación empezará solo si se acercan a 60-70 millones de euros. El defensa busca un contrato millonario, factible según los salarios saudíes. Tiene 27 años y contrato con los campeones de Italia hasta 2028.
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