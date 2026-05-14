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Ryan Tolmich

Traducido por

«Aquí para dejar huella»: de Chelsea FC a KS Cracovia, Roc Nation quiere cambiar el fútbol antes del Mundial en EE. UU

Analysis
World Cup
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Chelsea
Cracovia
Ekstraklasa
Premier League
USA
C. Richards

Desde colaborar con clubes de todos los tamaños hasta representar a grandes estrellas del fútbol, Roc Nation busca construir marcas de forma innovadora en todo el mundo.

Hace siete años, Michael Yormark se reunió con los accionistas clave de Roc Nation, incluido Jay-Z, y con los cofundadores Juan Pérez y Desiree Pérez. Entraron con una pregunta: ¿y ahora qué? Salieron con una respuesta: el fútbol.

Ahora, en vísperas de un Mundial en Estados Unidos, Roc Nation Sports International hace cosas que ni Yormark imaginó. La organización interviene en casi todos los ámbitos del fútbol moderno: actúa como agencia y como consultora, trabaja con jugadores y con las marcas más importantes del sector, y ayuda a los clubes a crecer fuera del campo, transformando estadios en espacios polivalentes. En el fútbol actual ya no basta con ser solo una cosa.

Esa mentalidad explica sus dos movimientos más recientes: una alianza con el Chelsea FC, uno de los clubes más grandes del mundo. La otra es una alianza con el KS Cracovia polaco, muy distinto: el Chelsea vale mil millones de dólares y lucha por títulos; el KS Cracovia no gana su liga desde 1948.

Entonces, ¿cuál es el panorama general? ¿Por qué una empresa con sede en Estados Unidos se asocia con clubes de Polonia, Londres y prácticamente cualquier lugar entre ambos? ¿Por qué Roc Nation está dando estos pasos precisamente en este momento? La oportunidad, dice Yormark. La oportunidad está ahí para cualquiera que esté dispuesto a aprovecharla.

«El denominador común de estos clubes es que sus propietarios ya no los ven solo como equipos de fútbol», explica Yormark a GOAL. «Los ven como marcas de estilo de vida. La clave es cómo rentabilizar eso más allá de la audiencia tradicional del fútbol. Wrexham y Como lo están haciendo; esperamos hacerlo en Polonia.

Fíjate en el PSG: fue de los primeros en afirmar “no somos solo una marca de fútbol, sino de estilo de vida ligada a la cultura, así que podemos ser más que un club”. Esa es la tendencia. El PSG tiene una tienda en Londres, en el corazón de la Premier League. Estos clubes se ven a sí mismos como marcas y van más allá del fútbol tradicional. ¿Cómo ofrecemos una experiencia única al aficionado ocasional y globalizamos nuestras marcas al mismo tiempo?»

Es un reto, admite Yormark, pero emocionante a medida que se acerca el verano. El Mundial cambiará todo, no solo en Estados Unidos: Roc Nation ve que el fútbol está a punto de transformarse para siempre en cada rincón del planeta.

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    Cambiando las reglas del juego

    Yormark lo admite: cuando llegó al fútbol, sabía poco del deporte. Para él, eso fue una ventaja. Roc Nation Sports International no iba a copiar las reglas del juego; las haría a su manera. Esperaban que su método funcionara y les abriera oportunidades que otros ignoraban.

    «Crucé el charco con una maleta y, a diferencia de nuestros competidores, dijimos que íbamos a empezar desde cero», afirma. «No vamos a limitarnos a comprar una empresa, cambiar el nombre y entrar en el mundo del fútbol; vamos a tomar nuestros principios rectores de Estados Unidos, que nos han llevado al éxito en la gestión de artistas y deportistas, y aplicarlos al mundo del fútbol.

    «Todos decían que no podíamos lograrlo. ¿Nuestra respuesta? “Ya lo verás”».

    Ayudó que Roc Nation llegara con gran prestigio cultural: Jay-Z es su cara visible y ya contaba con años de experiencia en el deporte y la música de Estados Unidos. Desde el principio apostó fuerte, con Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jérôme Boateng entre sus primeros clientes.

    En los inicios, Yormark afirma que Roc Nation se veía como una marca retadora que desafiaba el statu quo. Hoy, como uno de los principales actores del sector, siguen sintiéndose así. Esa misma mentalidad la vieron en una oportunidad reciente que pocos esperaban.

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  • This picture taken on April 13, 2012 shoAFP

    La autenticidad en Polonia

    Robert Platek, viejo amigo de Yormark, le presentó Cracovia. En agosto de 2025 Platek compró la mayoría del KS Cracovia y pidió a Yormark que lo evaluara. Tras un viaje, Yormark comprendió la visión y cómo Roc Nation podía moldearla.

    «Me enamoré de ello», afirma. «Me enamoré de la ciudad, del proyecto y de su potencial. El fútbol polaco va por buen camino. Cuando observas la liga y ves lo competitiva que es, se trata de un mercado que en Roc Nation Sports International consideramos muy interesante y emocionante. Sumando la ambición del club y un propietario como Rob, vimos el proyecto perfecto para nosotros.

    «Se nota la historia de la ciudad, su pulso auténtico. La gente ama su comunidad y se siente orgullosa de ella, algo esencial. Con dos clubes, la rivalidad es enorme y el fútbol forma parte del tejido urbano».

    En abril, KS Cracovia y Roc Nation Sports International anunciaron su alianza para potenciar la marca del club a nivel global desde una sólida base local.

    «Cuando estás dentro del club, te das cuenta muy pronto de que el Cracovia no es solo un equipo deportivo: es parte de la identidad de la gente», explica a GOAL David Amdurer, vicepresidente y director de ingresos del KS Cracovia. «Ves a generaciones de familias acudir al estadio; es un legado compartido que la gente lleva consigo con mucho orgullo. En el campo se nota una energía palpable: respeto a nuestras tradiciones y emoción por el futuro. Nuestros aficionados son leales y exigen autenticidad; no quieren que perdamos nuestra esencia, y tienen razón.

    «Al trabajar en esta comunidad, sientes la obligación de preservar ese espíritu original mientras abres las puertas al mundo. Es un lugar donde pasado y futuro se mezclan, y ver esa transición en tiempo real —el club encontrando su voz global sin perder sus raíces— es muy gratificante».

    Como señala Amdurer, el desafío es crecer de la forma correcta: de manera genuina y desde la base. La historia debe ser auténtica, no fabricada.

    «La autenticidad es la moneda más valiosa del fútbol», afirma Amdurer. «En Cracovia no fabricamos una identidad para seguir tendencias; nos apoyamos en más de un siglo de historia. Queremos ser un club original, sin complejos. Queremos demostrar que no hace falta ser un megaclub para ser una marca global si se tiene alma e historia con la que la gente conecte. Para nosotros, el éxito en la próxima década es convertirnos en una institución con resonancia cultural».

    ¿Cómo lograrlo? Es un esfuerzo multifacético.

  • CracoviaRoc Nation Sports International

    ¿En qué consiste una asociación?

    Aunque la alianza entre Roc Nation y el KS Cracovia acaba de empezar, ya tiene objetivos claros: contar la historia de sus 120 años y darle proyección global. Ambos coinciden: es un club con tradición, pero casi nadie fuera de Cracovia lo sabe. ¿Cómo despertar interés por esa historia —y, sobre todo, por un club y una ciudad que no son un destino futbolístico relevante?

    Para lograrlo, Roc Nation quiere darle nuevos usos al estadio: convertirlo en un recinto para conciertos que potencie la instalación y la convierta en un punto de encuentro para la ciudad y para visitantes. Más aficionados significan más oportunidades comerciales, nuevos patrocinios y una mayor visibilidad.

    Dentro del campo, Roc Nation usará sus contactos para traer talento joven, especialmente de África.

    «África es un gran mercado para nosotros», afirma Yormark. «Reclutamos mucho allí y esperamos traer a algunos de nuestros jugadores a su club. Lo vemos como un trampolín donde los jóvenes pueden formarse y dar el salto a un equipo más grande. Es una gran oportunidad para ellos».

    No obstante, replicar casos de éxito como el del Wrexham —impulsado por propietarios de Hollywood, encanto galés y un reality show— resulta casi imposible a esa escala.

    Entonces, ¿qué es el éxito para el Kracovia? Es una pregunta compleja y sencilla a la vez: el club solo quiere ser más grande y mejor.

    “En cinco años quiero que los aficionados al fútbol de todo el mundo reconozcan nuestros colores, no solo por los resultados, sino por nuestras historias y nuestro contenido”, dice Amdurer. “En 10 o 20 años, el éxito será que el Cracovia sea un destino cultural polivalente. Queremos que nuestro estadio sea un centro de eventos internacionales —música, entretenimiento y deporte— sin perder la conexión con la comunidad que nos define. Buscamos unir nuestro prestigioso pasado con un futuro global y moderno».

    Roc Nation trabaja con otros clubes como Mamelodi Sundowns, Como, Burnley y Marsella, y el jueves anunció un nuevo socio con alcance global.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una marca internacional en Chelsea

    Si te gusta el fútbol, conoces al Chelsea. Por eso, el trabajo que Roc Nation hace con el Chelsea no es igual al que hará con el KS Cracovia: son dos proyectos con objetivos distintos, pero el fin es el mismo.

    Aunque el Chelsea ya es una marca global, el club busca seguir creciendo y, como todos los equipos de su nivel, mira al mercado internacional. La alianza con Roc Nation lo sitúa en la encrucijada del fútbol, la música y la cultura, sobre todo en Estados Unidos.

    «Hoy, los aficionados quieren más de su club más allá de los 90 minutos sobre el terreno de juego», explica Scott Fenton, director de marca del Chelsea, a GOAL. «En el Chelsea tenemos una visión clara de la cultura y entendemos que el fútbol puede significar cosas diferentes para cada persona. En los últimos años hemos realizado esfuerzos innovadores y estratégicos para situar al Chelsea en el centro de la cultura y conectar con los aficionados de múltiples maneras.

    Desde raperos brasileños que lucen nuestra equipación en sus conciertos, hasta un luchador de la WWE en nuestra última campaña navideña; desde nuestra tercera equipación apareciendo en un videoclip de Gorillaz hasta el pianista Tony Ann remezclando «Blue Is the Colour»: evolucionamos y vamos más allá de las tendencias para llegar a audiencias nuevas y diversas. Por eso las celebridades, de Central Cee a Timothée Chalamet, quieren aparecer en Stamford Bridge, y por eso las ediciones limitadas, como la de la marca de ropa de Drake (OVO), conectan con un público que va más allá del fútbol».



    Juntas desarrollarán campañas para conectar con la cultura pop estadounidense mediante lanzamientos de contenido y experiencias en directo que se anunciarán en los próximos meses.

    «Se trata de entender el panorama de la afición e identificar a la próxima generación de seguidores», añade Fenton. «Conectar con nuevas audiencias a través del entretenimiento y la cultura es clave para ampliar la base de aficionados en Londres y en el mundo, a corto y largo plazo».

    Esta visión a largo plazo no es casual: desde Londres hasta Cracovia, clubes y marcas miran hacia Estados Unidos, donde este verano la Copa del Mundo podría ser un punto de inflexión para el fútbol.

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    Un futuro en Estados Unidos

    Roc Nation tendrá a varios de sus jugadores en el Mundial de este verano: Vinicius Junior, Yan Diomande, Gabriel Martinelli, Endrick y la estrella de la selección de Estados Unidos, Chris Richards. Yormark lo tiene claro: el deporte se mueve por estrellas, y Roc Nation aspira a que los suyos brillen en el torneo. Si lo logran, su popularidad subirá y arrastrará al resto.

    «En 1994 Alex Lalas fue el rostro del fútbol estadounidense; tal vez este verano sea Chris Richards», afirma Yormark. «Si miramos atrás, Estados Unidos tuvo una gran racha; quizá él sea el Capitán América después de esto».

    Esas dos últimas palabras son clave y todos piensan en ellas: ¿qué pasará después? ¿Cómo cambiará el fútbol en Estados Unidos y más allá? ¿Qué vendrá?

    Esas son las preguntas que Roc Nation Sports International quiere ayudar a responder. El trabajo comenzó hace años, pero este verano se acelerará.

    «Este Mundial en suelo estadounidense debe ser el catalizador para dar un salto cualitativo», afirma Yormark. «Si lo es, será una época extraordinaria en Estados Unidos, y en Roc Nation Sports International creemos que ocurrirá, por lo que estamos poniendo mayor énfasis en fichar jugadores en el mercado estadounidense.

    Creemos que el mercado estadounidense puede ser muy fructífero, por lo que volvemos a Estados Unidos y destinamos más recursos al crecimiento de nuestro negocio en este país. La motivación es la Copa del Mundo».

    Hace siete años, tras anunciarse ese Mundial, Yormark se reunió con Jay-Z y el resto de socios de Roc Nation. No era el objetivo final, pero sí una meta: cuando el fútbol llegara a Estados Unidos, Roc Nation Sports International debía ser alguien. Nadie podía prever qué forma tomaría ni a qué clubes afectaría.

    Con este punto de inflexión a la vista, ¿qué vendrá después? Es difícil de predecir, pero Yormark ya tiene claros sus objetivos.

    «Queremos influir en el ecosistema del fútbol. Hablo mucho de impacto: en nuestros clientes, deportistas y socios. Se trata de usar nuestra influencia para hacer crecer el deporte y hacerlo de forma diferente», afirma.

    «Por eso estoy aquí. No busco gloria ni titulares, sino dejar una huella duradera en el fútbol; si lo logramos, habremos ganado a lo grande».