«Aquí para dejar huella»: de Chelsea FC a KS Cracovia, Roc Nation quiere cambiar el fútbol antes del Mundial en EE. UU

Hace siete años, Michael Yormark se reunió con los accionistas clave de Roc Nation, incluido Jay-Z, y con los cofundadores Juan Pérez y Desiree Pérez. Entraron con una pregunta: ¿y ahora qué? Salieron con una respuesta: el fútbol.

Ahora, en vísperas de un Mundial en Estados Unidos, Roc Nation Sports International hace cosas que ni Yormark imaginó. La organización interviene en casi todos los ámbitos del fútbol moderno: actúa como agencia y como consultora, trabaja con jugadores y con las marcas más importantes del sector, y ayuda a los clubes a crecer fuera del campo, transformando estadios en espacios polivalentes. En el fútbol actual ya no basta con ser solo una cosa.

Esa mentalidad explica sus dos movimientos más recientes: una alianza con el Chelsea FC, uno de los clubes más grandes del mundo. La otra es una alianza con el KS Cracovia polaco, muy distinto: el Chelsea vale mil millones de dólares y lucha por títulos; el KS Cracovia no gana su liga desde 1948.

Entonces, ¿cuál es el panorama general? ¿Por qué una empresa con sede en Estados Unidos se asocia con clubes de Polonia, Londres y prácticamente cualquier lugar entre ambos? ¿Por qué Roc Nation está dando estos pasos precisamente en este momento? La oportunidad, dice Yormark. La oportunidad está ahí para cualquiera que esté dispuesto a aprovecharla.

«El denominador común de estos clubes es que sus propietarios ya no los ven solo como equipos de fútbol», explica Yormark a GOAL. «Los ven como marcas de estilo de vida. La clave es cómo rentabilizar eso más allá de la audiencia tradicional del fútbol. Wrexham y Como lo están haciendo; esperamos hacerlo en Polonia.

Fíjate en el PSG: fue de los primeros en afirmar “no somos solo una marca de fútbol, sino de estilo de vida ligada a la cultura, así que podemos ser más que un club”. Esa es la tendencia. El PSG tiene una tienda en Londres, en el corazón de la Premier League. Estos clubes se ven a sí mismos como marcas y van más allá del fútbol tradicional. ¿Cómo ofrecemos una experiencia única al aficionado ocasional y globalizamos nuestras marcas al mismo tiempo?»

Es un reto, admite Yormark, pero emocionante a medida que se acerca el verano. El Mundial cambiará todo, no solo en Estados Unidos: Roc Nation ve que el fútbol está a punto de transformarse para siempre en cada rincón del planeta.