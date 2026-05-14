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Roc Nation GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Aquí para dejar huella»: de Chelsea FC a KS Cracovia, la estrategia de Roc Nation, la empresa de Jay-Z, para transformar el fútbol antes de que el Mundial llegue a Estados Unidos

Analysis
World Cup
FEATURES
Chelsea
Cracovia
Ekstraklasa
Premier League
USA
C. Richards

Desde colaborar con clubes de todos los tamaños hasta representar a grandes estrellas del fútbol, Roc Nation busca construir marcas de forma innovadora en todo el mundo.

Hace siete años, Michael Yormark se reunió con los accionistas clave de Roc Nation, incluido Jay-Z, y los cofundadores Juan y Desiree Pérez. Entraron con una pregunta: ¿y ahora qué? Salieron con una respuesta: el fútbol.

Ahora, en vísperas de un Mundial en Estados Unidos, Roc Nation Sports International hace cosas que ni Yormark imaginó. La organización interviene en casi todos los ámbitos del fútbol moderno: actúa como agencia y como consultora, representa a jugadores y colabora con grandes marcas, y ayuda a los clubes a crecer fuera del campo, transformando estadios en espacios polivalentes. En el fútbol actual ya no basta con ser solo una cosa.

Esa mentalidad explica sus dos movimientos más recientes: una alianza con el Chelsea FC, uno de los clubes más grandes del fútbol. La otra es una alianza con el KS Cracovia polaco, muy distinto: el Chelsea vale mil millones de dólares y lucha por títulos; el KS Cracovia no gana su liga desde 1948.

Entonces, ¿cuál es el panorama general? ¿Por qué una empresa con sede en Estados Unidos se asocia con clubes de Polonia, Londres y prácticamente cualquier lugar entre ambos? ¿Por qué Roc Nation está dando estos pasos en este momento concreto? Oportunidad, dice Yormark. La oportunidad está ahí para cualquiera que esté dispuesto a aprovecharla.

«El denominador común de estos clubes es que sus propietarios ya no los ven solo como equipos de fútbol», explica Yormark a GOAL. «Los ven como marcas de estilo de vida. ¿Cómo aprovechar eso más allá de la audiencia tradicional del fútbol? Ahí está el secreto. Wrexham lo hace, Como lo hace y esperamos hacerlo en Polonia.

Fíjate en lo que hizo el PSG: fue uno de los primeros en decir “no somos solo una marca de fútbol, sino de estilo de vida vinculada a la cultura”. Para mí, esa es la tendencia. El PSG tiene una tienda en Londres, en el corazón de la Premier League. Estos clubes se ven a sí mismos como marcas y van más allá del fútbol tradicional. ¿Cómo ofrecemos una experiencia única al aficionado ocasional y globalizamos nuestras marcas al mismo tiempo?»

Es un reto, admite Yormark, pero emocionante a medida que se acerca el verano. El Mundial cambiará todo, no solo en Estados Unidos: Roc Nation ve que el fútbol está a punto de transformarse para siempre, y ese cambio se notará en cada cancha.

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    Cambiando las reglas del juego

    Yormark lo admite: cuando llegó al fútbol, sabía poco del deporte. Para él, eso fue una ventaja. Roc Nation Sports International no iba a copiar las reglas del juego; las haría a su manera. Esperaban que su método funcionara y les abriera oportunidades que otros ignoraban.

    «Crucé el charco con una maleta y, a diferencia de nuestros competidores, dijimos que íbamos a empezar desde cero», afirma. «No vamos a limitarnos a comprar una empresa, cambiar el nombre y entrar en el mundo del fútbol; vamos a tomar nuestros principios rectores de Estados Unidos, que nos han llevado al éxito en la gestión de artistas y deportistas, y aplicarlos al mundo del fútbol.

    «Todos decían que no podíamos lograrlo. ¿Nuestra respuesta? “Ya lo veréis”».

    Ayudó que Roc Nation llegara con gran prestigio cultural: Jay-Z es el rostro de la marca y la empresa ya tenía años de experiencia en el deporte y la música de Estados Unidos. Desde el principio apostó fuerte, con Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jérôme Boateng entre sus primeros clientes.

    En los inicios, Yormark afirma que Roc Nation se veía como una marca retadora que desafiaba el statu quo. Hoy, como uno de los principales actores del sector, aún se sienten así. Esa mentalidad la vieron en una oportunidad reciente que pocos esperaban.

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  • This picture taken on April 13, 2012 shoAFP

    La autenticidad en Polonia

    Robert Platek, viejo amigo de Yormark, le presentó Cracovia. En agosto de 2025 Platek compró la mayoría del KS Cracovia y le pidió a Yormark que lo evaluara. Tras un viaje, Yormark comprendió la visión y cómo Roc Nation podía moldearla.

    «Me enamoré de ello», afirma. «Me enamoré de la ciudad, del proyecto y de su potencial. El fútbol polaco va por buen camino. Cuando observas la liga y ves lo competitiva que es, se trata de un mercado que en Roc Nation Sports International consideramos muy interesante y emocionante. Sumando la ambición del club y un propietario como Rob, vimos el proyecto perfecto para involucrarnos.

    «Se nota la historia de la ciudad, su pulso auténtico. La gente ama su comunidad y se siente orgullosa de ella, algo esencial. Con dos clubes, la rivalidad es enorme y el fútbol forma parte del tejido urbano».

    En abril, KS Cracovia y Roc Nation Sports International anunciaron su alianza para potenciar la marca del club a nivel global. Para Roc Nation era una oportunidad de construir un perfil internacional desde cero; para el club, un impulso que de otro modo sería imposible.

    «Cuando estás dentro del club, te das cuenta muy pronto de que el Cracovia no es solo un equipo deportivo: es parte de la identidad de la gente», explica a GOAL David Amdurer, vicepresidente y director de ingresos del KS Cracovia. «Ves a generaciones de familias acudir al estadio; es un legado compartido que la gente lleva consigo con mucho orgullo. En el campo se nota una energía palpable: respeto por nuestras tradiciones y emoción por el futuro. Nuestros aficionados son leales y exigen autenticidad; no quieren que perdamos nuestra esencia, y tienen razón.

    «Al trabajar con esta comunidad, sientes la responsabilidad de proteger ese espíritu original mientras abres las puertas al mundo. Es un lugar donde pasado y futuro se mezclan, y ver esa transición en tiempo real —observar cómo el club encuentra su voz en una conversación global sin perder sus raíces en Cracovia— resulta increíblemente gratificante».

    Como señala Amdurer, el desafío es crecer de la forma correcta: de manera genuina y desde la base. La historia debe ser auténtica, no fabricada.

    «La autenticidad es la moneda más valiosa del fútbol», afirma Amdurer. «En Cracovia no fabricamos una identidad para seguir tendencias; nos apoyamos en una historia de más de un siglo. Queremos ser originales sin complejos. Queremos demostrar que no hace falta ser un megaclub para ser una marca global si tienes alma e historia con las que la gente conecte. Para nosotros, el éxito en la próxima década es convertirnos en una institución con resonancia cultural».

    ¿Cómo lograrlo? Es un esfuerzo multifacético.

  • CracoviaRoc Nation Sports International

    ¿En qué consiste una asociación?

    Aunque la alianza entre Roc Nation y el KS Cracovia acaba de empezar, ya tiene objetivos claros: contar la historia de sus 120 años y darle mayor visibilidad fuera de Polonia. Es un club con tradición, pero pocos lo conocen fuera de Cracovia. ¿Cómo despertar interés por esa historia —y, sobre todo, por un club y una ciudad que no son un destino futbolístico relevante?

    Parte de la estrategia ocurre fuera del campo: Roc Nation quiere convertir el estadio del KS Cracovia en un recinto para conciertos que potencie la instalación y la convierta en el corazón de la comunidad, además de atraer a nuevos aficionados. Más seguidores implican mayores ingresos, nuevos acuerdos y una mayor visibilidad para llevar al club a un escenario más grande.

    Dentro del campo, Roc Nation usará sus contactos para traer talento joven, especialmente de África.

    «África es un gran mercado para nosotros», afirma Yormark. «Reclutamos mucho allí y esperamos traer a algunos de nuestros jugadores a su club. Lo vemos como un trampolín donde los jóvenes pueden formarse antes de dar el salto a un equipo más grande. Es una gran oportunidad para ellos».

    No obstante, replicar casos de éxito como el del Wrexham —impulsado por propietarios de Hollywood, encanto galés y un reality show— resulta casi imposible a esa escala.

    Entonces, ¿qué es el éxito para el Kracovia? Es una pregunta complicada, pero también sencilla. En pocas palabras, el club solo quiere ser más grande y mejor de lo que es ahora.

    «En cinco años me encantaría que los aficionados al fútbol de todo el mundo reconocieran nuestros colores, no solo por el marcador, sino por nuestras historias y nuestro contenido», dice Amdurer. «En 10 o 20 años, el éxito será que el Cracovia sea un destino cultural polivalente. Queremos que nuestro estadio sea un centro de eventos internacionales —música, entretenimiento y deporte— sin perder la conexión con la comunidad que nos define. Buscamos unir nuestro prestigioso pasado con un futuro global y moderno».

    El KS Cracovia no es el único club con el que colabora Roc Nation; también asesora al Mamelodi Sundowns, al Como, al Burnley y al Marsella. El jueves se anunció la incorporación de un nuevo socio con un alcance global único.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una marca internacional en Chelsea

    Si te gusta el fútbol, conoces al Chelsea. Por eso, el trabajo que Roc Nation hace con el Chelsea no es igual al que hará con el KS Cracovia: son dos proyectos con objetivos distintos, pero un fin común.

    Aunque el Chelsea ya es una marca global, el club busca seguir creciendo y, como todos los equipos de su nivel, mira al mercado internacional. La alianza con Roc Nation lo sitúa en la encrucijada del fútbol, la música y la cultura, sobre todo en Estados Unidos.

    «Hoy, los aficionados quieren más de su club más allá de los 90 minutos sobre el campo», explica Scott Fenton, director de marca del Chelsea, a GOAL. «Tenemos una visión clara de la cultura y entendemos que el fútbol significa cosas distintas para cada persona. Por eso hemos buscado situar al Chelsea en el centro de la cultura y conectar con los aficionados de formas diversas.

    Desde raperos brasileños que lucen nuestra equipación en sus conciertos, hasta un luchador de la WWE en nuestra campaña navideña; desde la tercera equipación en un videoclip de Gorillaz hasta el pianista Tony Ann remezclando «Blue is the Colour»: evolucionamos y vamos más allá de las tendencias para llegar a audiencias nuevas y diversas. Por eso las celebridades, de Central Cee a Timothée Chalamet, quieren aparecer en Stamford Bridge, y por eso las ediciones limitadas, como la de la marca de ropa de Drake (OVO), conectan con un público que va más allá del fútbol».



    Juntas desarrollarán campañas para conectar con la cultura pop estadounidense mediante contenido y experiencias que se anunciarán en los próximos meses.

    «Se trata de entender el panorama completo de la afición e identificar a la próxima generación de seguidores», añade Fenton. «Conectar con nuevas audiencias a través del entretenimiento y la cultura es clave para ampliar la base de aficionados en Londres y en el mundo, a corto y largo plazo».

    Esta visión de futuro no es casual: desde Londres hasta Cracovia, clubes y marcas apuntan a Estados Unidos, donde este verano la Copa del Mundo podría ser un punto de inflexión para el fútbol.

  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USAAFP

    Un futuro en Estados Unidos

    Roc Nation tendrá a varios de sus jugadores en el Mundial de este verano: Vinicius Junior, Yan Diomande, Gabriel Martinelli, Endrick y la estrella de la selección de Estados Unidos, Chris Richards. “El deporte se mueve por el poder de las estrellas”, afirma Yormark, y Roc Nation espera que sus representados brillen en la competición. Si lo logran, su popularidad crecerá y todos saldrán ganando.

    «En 1994 Alex Lalas fue el rostro del fútbol estadounidense; tal vez este verano sea Chris Richards», afirma Yormark. «Si miramos atrás, Estados Unidos ha tenido una gran racha; quizá él sea el Capitán América después de esto».

    Esas dos últimas palabras son clave y todos piensan en ellas: ¿qué pasará después? ¿Cómo cambiará el fútbol en EE. UU. y en el mundo? ¿Qué vendrá?

    Esas son las preguntas que Roc Nation Sports International quiere ayudar a responder. El trabajo comenzó hace años, pero este verano se acelerará.

    «Este Mundial en Estados Unidos debe ser el catalizador para dar el salto», afirma Yormark. «Si ocurre, será una época extraordinaria y, en Roc Nation Sports International, creemos que sucederá, por lo que estamos centrando más esfuerzos en el mercado estadounidense para fichar jugadores.

    Creemos que el mercado estadounidense puede ser muy fructífero, por lo que volvemos a Estados Unidos y destinamos más recursos al crecimiento de nuestro negocio en este país. La motivación es el Mundial».

    Hace siete años, tras anunciarse ese Mundial, Yormark se reunió con Jay-Z y el resto de socios de Roc Nation. No era el objetivo final, pero sí una meta: cuando el fútbol llegara a Estados Unidos, Roc Nation Sports International debía ser alguien. Nadie podía prever qué forma tendría ni a qué clubes afectaría.

    Yormark ya vislumbra el despegue y se pregunta: ¿qué vendrá después? Es difícil de predecir, pero tiene claros sus objetivos.

    «Queremos influir en el ecosistema del fútbol. Hablo mucho de impacto: en nuestros clientes, deportistas y socios. Se trata de usar nuestra influencia para hacer crecer el deporte y hacerlo de forma diferente», afirma.

    «Por eso estoy aquí. No busco la gloria ni los titulares; solo quiero dejar una huella duradera en el fútbol y, si lo logramos, habremos ganado a lo grande».