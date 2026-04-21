¡Apuñalan a un jugador profesional, que se encuentra en estado crítico! El FC Midtjylland está conmocionado

Tras dos operaciones, su estado es estable. Djabi ha salido del coma inducido y se encuentra «bien, dadas las circunstancias», según un comunicado.

Criado en las divisiones inferiores del Benfica, fichó por el Midtjylland en 2023. Tras una cesión, el futbolista de Guinea-Bissau regresó a Dinamarca en verano de 2025, pero aún no ha jugado en la actual liga. El Midtjylland, dirigido por el exentrenador del BVB Mike Tullberg, lucha por el título como segundo clasificado en la ronda de campeones.