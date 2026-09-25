¡Apuesta de cinco estrellas! Tzolis inspira una loca remontada griega mientras el valiente Jovanovic lanza a sus cinco delanteros contra Serbia

El extremo del Arsenal Christos Tzolis resultó decisivo para que Grecia se repusiera de un tempranero gol en contra y lograra una memorable victoria por 2-1 sobre Serbia en la UEFA Nations League en el Estadio Rajko Mitic. Después de que Andrija Zivkovic adelantara a los locales de cabeza a los cuatro minutos, Tzolis atormentó a la defensa serbia antes de marcar el merecido empate en el minuto 74.

En busca de un gol de la victoria dramático, el seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, realizó un cambio táctico sin precedentes.

El técnico pasó a un sistema 4-2-4 y alineó a los cinco delanteros de la convocatoria durante el tramo final del partido.