Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Valencia: ¡Liverpool, cuidado! Kylian Mbappé y Jude Bellingham parecen imparables, pero el penalti fallado significa más miseria para Vinicius Jr.

Real Madrid controló el partido desde el primer minuto y puso a menudo en aprietos la portería del Valencia. Vinicius estuvo cerca en los primeros compases, recortando hacia su izquierda antes de forzar una buena parada, mientras que Bellingham vio cómo le detenían un intento similar poco después.
En cambio, un poco de suerte le dio a Los Blancos la ventaja, ya que les concedieron un penalti suave después de que un defensor del Valencia fuera juzgado por haber tocado el balón con la mano en el área y Mbappe lo convirtió con un solo golpe certero. El segundo no requirió fortuna; Mbappe lo anotó, culminando una jugada fluida con un simple toque, gracias a un estupendo pase de Arda Guler. Bellingham luego hizo el tercero poco antes del descanso, poniendo el broche a una actuación maravillosa con un tiro curvado desde fuera del área.
Vinicius vivió una noche más difícil a medida que avanzaba el juego. Mbappe le cedió un penalti al brasileño, pero disparó directamente al portero, y a partir de ahí todo se sintió un poco apresurado antes de que Vinicius fuera sustituido faltando 15 minutos para el final. No es que eso importara al resto del equipo de Madrid, ya que Alvaro Carreras añadió un cuarto gol audaz en el último momento, clavando el balón en la esquina superior desde el borde del área para cerrar una victoria contundente del Madrid. Próxima parada, Anfield en la Liga de Campeones.
GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Bernabéu...