+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Robert Lewandowski Fermin LopezGetty
Gill Clark

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Slavia Praga: Fermín López anota un doblete mientras Robert Lewandowski compensa un gol en propia puerta, pero la lesión de Pedri arroja una alerta en el emocionante partido de la Champions League

Barcelona se recuperó de un inicio de pesadilla y venció al Slavia Praga 4-2 en la Champions League el miércoles por la noche. Fermín López anotó dos veces en la primera mitad, mientras que Dani Olmo y Robert Lewandowski también marcaron para el equipo de Hansi Flick, manteniendo vivas sus esperanzas de terminar entre los ocho primeros y clasificarse automáticamente para las fases eliminatorias del torneo, de cara a la última ronda de los partidos de grupo.

Slavia Praga amenazó con dar la sorpresa al abrir el marcador después de solo 10 minutos. Un córner desde la derecha fue desviado hacia el segundo palo y empujado a la red por Vasil Kusej. Barcelona, sin Lamine Yamal por suspensión, quedó atónito, pero poco a poco se fue metiendo en el partido y empató justo después de la media hora a través de López. Un bonito toque de Raphinha hizo que el balón llegara a Frenkie de Jong, y el holandés deslizó un pase a López para que disparara al primer palo.

López luego añadió un segundo ocho minutos más tarde al recibir mucho tiempo y espacio en el borde del área. El centrocampista tuvo tiempo para dar un par de toques antes de disparar un potente tiro para poner el 2-1. Sin embargo, la ventaja del Barcelona solo duró un par de minutos, ya que fueron superados por otro córner. Stepan Chaloupek pudo correr sin ser marcado hasta el primer palo, con el balón tocando al defensor y a Lewandowski antes de acabar en el fondo de la red de Joan García.

El Barcelona comenzó la segunda mitad con fuerza y logró meter el balón en la red a través de De Jong. Sin embargo, fue anulado por un ajustado fuera de juego de Lewandowski en la jugada previa. Hubo más malas noticias para Barcelona cuando Pedri sufrió una lesión y se vio obligado a salir del campo. Hansi Flick envió a Olmo en su lugar y vio cómo la estrella española tuvo un impacto instantáneo, disparando un excelente tiro al ángulo superior para restaurar la ventaja de Barcelona.

Las sustituciones fueron clave para la victoria, ya que Flick también envió a Marcus Rashford por el inefectivo Bardghji. El jugador cedido por el Manchester United no perdió tiempo en asistir a Lewandowski para rematar desde cerca y conseguir el cuarto gol de la noche para el Barcelona, poniendo fin al desafío del Slavia Praga.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Fortuna Arena...

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Portero y Defensa

    Joan García (6/10):

    Parecía tan inestable como el resto de la defensa del Barça cada vez que se lanzaba un córner en el área de penalti, pero hizo algunas buenas paradas.

    Jules Koundé (6/10):

    Otra actuación mediocre del francés, aunque sí se adelantó y tuvo un papel en el gol de Olmo.

    Eric García (7/10):

    Sacó bien el balón y tuvo participación en el primer gol del Barça. Tuvo algunos momentos inestables en defensa pero, por lo demás, sólido.

    Gerard Martín (5/10):

    Ha rendido bien como central hasta ahora esta temporada, pero se mostró nervioso durante los 90 minutos y fue superado por Slavia.

    Alejandro Baldé (5/10):

    Atrapado viendo el balón en el primer gol y no ofreció mucho hacia adelante.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Mediocampo

    Frenkie de Jong (7/10):

    Debería haber hecho más para evitar el gol de apertura, pero lo compensó al volverse cada vez más influyente a medida que avanzaba el partido y ayudó al Barça a superar a sus anfitriones. Amonestado en los minutos finales, se perderá el último partido de la fase de grupos del Barcelona contra el Copenhague.

    Pedri (5/10):

    Una rara noche fuera para la estrella española. Luchó por encontrar espacio en la primera mitad y fue bien contenido. Falló una oportunidad al comienzo de la segunda mitad y luego salió lesionado. Muy malas noticias para el Barça.

    Fermín López (8/10):

    Demostró una vez más lo efectivo que es para el Barcelona. Marcó con dos tiros excelentes y ahora ha estado involucrado en siete goles en seis partidos de la Liga de Campeones esta temporada.

  • SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Ataque

    Roony Bardghji (5/10):

    Entró por el suspendido Yamal pero no tuvo mucho impacto. Desperdició una oportunidad temprana al mandar el balón por encima del travesaño y fue reemplazado por Rashford.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Tuvo una noche realmente difícil, y fue su autogol el que puso el 2-2, pero mostró sus legendarios instintos goleadores al culminar con el cuarto gol del Barcelona.

    Raphinha (6/10):

    No tuvo su influencia habitual en el juego, pero no se puede criticar su nivel de trabajo. Un toque elegante también ayudó a preparar a Lopez para el empate.

  • FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONAAFP

    Suplentes y Entrenador

    Dani Olmo (7/10):

    Reemplazó al lesionado Pedri y lanzó un magnífico disparo a la escuadra justo después de entrar para hacer el 3-2.

    Marcus Rashford (7/10):

    Otro cameo efectivo desde el banquillo para el Barcelona, realizando una buena carrera y deslizando el balón para que Lewandowski acabe con el Slavia Praga.

    Marc Bernal (6/10):

    Tuvo los últimos 10 minutos y ayudó al Barcelona a mantener el resultado.

    Ronald Araújo (6/10):

    También enviado para los últimos 10 minutos y se mostró confiado.

    Hansi Flick (7/10):

    Estará contento con la victoria pero no con la defensa de su equipo, lo cual volverá a poner en duda hasta dónde pueden llegar en la competición. Buen uso de los suplentes ya que Olmo anotó y Rashford asistió para asegurar la victoria.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Liga de Campeones
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
0