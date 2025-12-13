Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Osasuna: ¡Raphinha es magia! El extremo brasileño anota un elegante doblete para ampliar la ventaja de los Blaugrana en la cima de La Liga

Barcelona comenzó el partido con un inicio brillante, con Ferran Torres acercándose en dos ocasiones, mientras que a Marcus Rashford se le negó una apelación de penal. En el otro extremo, Ante Budimir hizo trabajar al portero del Barça, Joan Garcia, y el veloz Victor Munoz causó varios problemas a la defensa local. Parecía que los anfitriones habían tomado la delantera en el minuto 24 cuando Ferran Torres cabeceó a puerta un centro preciso de Rashford, solo para que el gol fuera anulado por fuera de juego en la jugada previa desde el córner.

Torres estuvo a punto de romper el empate con una chilena, mientras que Munoz disparó apenas desviado en un contraataque. Rashford provocó una buena parada del portero Sergio Herrera de un tiro libre, y luego una defensa desesperada negó al jugador de 28 años poco después. Justo cuando parecía que el equipo visitante iba a frustrar a los líderes de la liga, el capitán Raphinha produjo algo de la nada cuando su disparo desde 20 yardas se coló en la esquina en el minuto 70.

Jorge Herrando metió el balón en la red cinco minutos antes del final, pero el gol fue anulado por una falta sobre el portero Joan Garcia, y poco después, Raphinha remató de volea desde tres yardas para poner fin eficazmente a la resistencia tenaz de Osasuna. Los Blaugrana ahora tienen siete puntos de ventaja, pero el Madrid podría reducir eso a cuatro si vencen al Alavés el domingo por la noche.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...

