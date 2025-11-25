+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Chelsea vs Barcelona UCLGetty/GOAL

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Chelsea: La ridícula tarjeta roja a Ronald Araújo resume el espectáculo de horror de los Blaugrana mientras Ferran Torres, Jules Koundé y más fracasan en la dolorosa derrota de la Champions League

El Barcelona fue derrotado contundentemente en Stamford Bridge, ya que los Blaugrana apenas opusieron resistencia en el camino a una derrota por 3-0 contra el Chelsea en la Liga de Campeones. El equipo de Hansi Flick se quedó con 10 hombres en la primera mitad después de que Ronald Araujo fuera expulsado tras recibir dos amonestaciones, y vieron el balón en su red seis veces mientras el Chelsea atacaba a placer contra su infame línea defensiva alta.

Un sorprendente autogol de Jules Koundé abrió el marcador para el Chelsea a los 27 minutos, después de que el equipo local ya hubiera visto dos goles anulados previamente. Tras un centro de Marc Cucurella y un taconazo de Pedro Neto, Koundé y Ferran Torres se metieron en un gran lío en la línea de gol y el balón rebotó en el francés.

Ferran estuvo involucrado en momentos sorprendentes en ambos extremos, deslizando inexplicablemente el balón fuera cuando estaba solo frente al portero con el partido sin goles. El pase de Lamine Yamal al español sería la única contribución memorable de la noche del joven de 18 años, ya que Estevao anotó un gol impresionante en el otro extremo para confirmarse como el claro vencedor en la batalla de los prodigios adolescentes.

El suplente del Chelsea, Liam Delap, anotó un tercero después de otra ridícula trampa de fuera de juego por parte de los visitantes, y la introducción de Marcus Rashford y Raphinha por parte de Flick fue en vano, ya que el Barça rara vez puso en aprietos a sus animados anfitriones tras la expulsión de Araújo en el minuto 44.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde Stamford Bridge...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-BARCELONAAFP

    Portero y Defensa

    Joan García (4/10):

    Tuvo el balón en su red seis veces y tuvo que agradecer al banderín de fuera de juego por un gol anulado en particular, donde el disparo de Santos se le escapó demasiado fácilmente entre las manos y se fue al fondo de la red. Habría sido un error garrafal de portero si hubiera contado.

    Jules Koundé (3/10):

    Se hizo un lío con sus pies al marcar un autogol altamente evitable. Su falta de conciencia en el área fue asombrosa, ya que de alguna manera casi logró quitarle el balón a Ferran y enviarlo a la red. Fue derribado por Garnacho justo después del descanso cuando el argentino preparó uno de los goles anulados de Chelsea.

    Ronald Araújo (2/10):

    Resumió la actuación de la primera mitad del Barça con un reto sin sentido sobre Cucurella que le valió la segunda tarjeta amarilla. El hecho de que la primera fuera por disidencia lo hace aún peor. Al llevar el brazalete de capitán de un club así, se debe exigir mejor disciplina.

    Pau Cubarsí (5/10):

    Hizo lo mejor que pudo para evitar que el marcador fuera aún mayor, pero el joven defensor fue superado con demasiada facilidad por Estevao cuando se metió adentro para marcar.

    Alejandro Baldé (5/10):

    Mantuvo a Fernández en posición correcta para el último gol de Chelsea mientras la línea alta del Barça volvía a quedar expuesta. El lateral no tuvo respuestas para el peligroso Estevao mientras el brasileño brillaba.

    • Anuncios
  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Mediocampo

    Eric García (5/10):

    Regresó a la posición de defensa central después de la tarjeta roja, y trabajó duro a pesar del pobre rendimiento de su equipo en general.

    Frenkie de Jong (4/10):

    Perdió el balón de manera deficiente en la preparación del segundo gol y nunca pudo tomar el control del mediocampo, ya que el Chelsea dominó durante todo el partido.

    Fermín López (5/10):

    Estuvo en gran medida inexistente ya que Caicedo le impidió tener cualquier influencia en el partido. La contribución más memorable del joven de 22 años fue una débil reclamación de penalti en la primera mitad por un desafío de Chalobah. Fue sustituido después de una hora por Flick.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (5/10):

    Perdió argumentablemente en dos batallas en una noche - Cucurella lo superó, al igual que Estevao mientras los dos de 18 años competían por el protagonismo. Aparte de un pase temprano a Ferran y un tiro fallido fácilmente detenido, Yamal impactó poco en el juego y fue sustituido con 10 minutos para el final entre abucheos del público local.

    Robert Lewandowski (5/10):

    De manera similar a Fermin, el veterano polaco apenas tuvo contacto con el balón y mucho menos una oportunidad de gol. Recibió muy poco servicio en su hora en el campo, en justicia.

    Ferran Torres (3/10):

    Lejos de su mejor día en la oficina. Perdió una gran oportunidad con un 0-0, solo ante la portería abierta. Torres luego jugó su papel al no despejar el desordenado autogol de Kounde, y fue sustituido en el descanso por Flick para ser reemplazado por Rashford.

  • Hansi Flick Barcelona 2025-26Getty Images

    Suplentes y Entrenador

    Marcus Rashford (5/10):

    Sustituyó a Ferran en el descanso y no tuvo más impacto, ya que la amenaza del Barcelona se hizo aún menor en la segunda parte.

    Raphinha (5/10):

    Realizó un disparo débil a puerta que fue detenido por Sánchez, pero en media hora en el campo también ofreció muy poco.

    Andreas Christensen (5/10):

    Traído para reforzar el mediocampo, tuvo dificultades para hacerlo, viendo un disparo ambicioso desviarse en el tiempo de descuento mientras esperaba impactar en el juego contra su antiguo club.

    Dani Olmo (N/A):

    Reemplazó a Yamal tarde y casi no tuvo toques de balón.

    Gerard Martín (N/A):

    Entró por Balde en los últimos 10 minutos.

    Hansi Flick (4/10):

    La línea alta no funcionó, y el Barcelona fue el segundo mejor mucho antes de la expulsión. Las sustituciones de Flick tampoco ayudaron, y no puede tener quejas sobre el merecido resultado.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Alavés crest
Alavés
ALA