Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Celta de Vigo: Robert Lewandowski lidera a los Blaugrana con un hattrick en la reducción de la brecha de La Liga con el Real Madrid, mientras que el asistente principal Marcus Rashford impresiona nuevamente

El partido comenzó a un ritmo frenético con ambos, Celta y Barcelona, intercambiando ataques, pero fueron los visitantes quienes asestaron el primer golpe. Conocido por lo espectacular, Fermin Lopez disparó un esfuerzo esperanzador desde fuera del área que golpeó el brazo extendido del ex compañero de equipo Marcos Alonso, ganando un penalti después de nueve minutos. Lewandowski no falló desde el punto, pero Celta respondería de inmediato cuando Sergio Carreira corrió desde su propia mitad y no falló en el mano a mano con Wojciech Szczesny.

El Barca siguió adelante y, después de 37 minutos, Rashford estuvo presente para proporcionar a Lewandowski su segundo del partido, el centro en giro del cedido del Manchester United encontró la bota del delantero polaco disparando bajo Ionut Radu en la portería del Celta. No obstante, la defensa visitante no pudo mantener la ventaja ya que cinco minutos después, un balón largo por encima permitió a Ferran Jutgla escabullirse más allá de Alejandro Balde, y su pase atrás a Borja Iglesias en el borde del área se coló en la esquina superior.

Con el primer tiempo llegando al tiempo de descuento, a Rashford se le entregó el balón, encontró un pequeño espacio por la izquierda, y, tras un desvío de Ilaix Moriba, encontró de manera no intencionada a Yamal en el segundo palo. Con su pie más débil, el adolescente disparó en el primer palo para poner nuevamente al Barcelona al frente.

Frenkie de Jong tomó el control después del intervalo para calmar el partido, con el holandés dictando en el medio del campo, y los visitantes comenzaron a intensificar antes de que Rashford enviara otro centro, esta vez desde un córner, y encontrara a Lewandowski, quien cabeceó para anotar su tercero. De Jong vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amonestación en el tiempo de descuento, pero los catalanes, por lo demás, lograron terminar el partido con relativa facilidad.

