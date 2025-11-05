+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Club Brugge vs Barcelona player ratings

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Brujas: ¡Lamine Yamal al rescate! El joven maravilla salva un empate en la Champions League mientras la línea alta de Hansi Flick es destrozada por los belgas

Brujas y Barcelona protagonizaron un emocionante partido de seis goles el miércoles por la noche, que terminó en un empate 3-3 lleno de acción. El equipo belga respondió a dos derrotas consecutivas en la Champions League con un sólido punto. Barcelona, por su parte, remontó en tres ocasiones para asegurar lo que podría ser un resultado valioso en su intento de asegurar un lugar en los octavos de final de la competición.

Brujas se adelantó rápidamente cuando Carlos Forbs eludió el fuera de juego y presentó a Nicolo Tresoldi una oportunidad fácil para superar a Wojciech Szczesny. Sin embargo, la ventaja duró solo dos minutos ya que el Barcelona respondió con fuerza a través de Ferran Torres, quien superó fácilmente a Nordin Jackers desde cerca.

Y el Barça desperdició la oportunidad de adelantarse en el minuto 10 cuando Fermin Lopez, quien asistió a Torres, golpeó el exterior del poste izquierdo. Los anfitriones hicieron pagar a los campeones españoles por su falta de efectividad ya que se adelantaron nuevamente en el minuto 17 tras un rápido contraataque. Forbs y Christos Tzolis se combinaron bien, con el primero listo para seguir su temprana asistencia con un esfuerzo bien ejecutado superando a Szczesny.

El Barcelona luchó por encontrar el empate en la segunda mitad cuando Fermin forzó una buena parada de Jackers seis minutos después del descanso, y su presión finalmente dio sus frutos en la hora de juego cuando Lamine Yamal se abrió camino entre una multitud de cuerpos de Brujas, jugó un buen uno-dos con Fermin antes de rematar magníficamente superando a Jackers.

Sin embargo, la paridad duró solo dos minutos ya que Forbs una vez más explotó sin piedad la alta línea defensiva del Barcelona para superar delicadamente a Szczesny y anotar su segundo gol y el tercero de Brujas.

El Barcelona volvió a estar en igualdad con poco más de 10 minutos por jugar cuando un centro de Yamal fue desviado por Jackers por Tzolis, mientras los gigantes de La Liga buscaban reclamar una victoria bajo presión en Bélgica. Y aunque el Barça dominó, corrieron con suerte al final cuando Szczesny estuvo cerca de cometer un error costoso en el tiempo de descuento en un entretenido empate.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Jan Breydelstadion...

    Portero y Defensa

    Wojciech Szczesny (4/10):

    Quedó expuesto por la alta línea defensiva del Barcelona en los tres goles. Negó a Seys en su poste cercano minutos después del descanso. Estuvo muy cerca de cometer un error costoso en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

    Jules Koundé (6/10):

    Mantuvo a Forbs en juego para el gol de apertura de Tresoldi. Golpeó el travesaño a mitad de la primera mitad.

    Ronald Araújo (5/10):

    Capitaneó al Barcelona en la noche pero tuvo dificultades para dirigir la defensa blaugrana contra este rápido ataque del Brugge.

    Eric García (5/10):

    Hizo un despeje vital temprano de un centro de Tzolis. Golpeó el travesaño en la segunda mitad pero parecía perdido en defensa cada vez que el equipo belga avanzaba.

    Alejandro Baldé (4/10):

    Realmente tuvo dificultades contra Forbs. Los tres goles del Brugge vinieron por su lado y casi concedió un penalti en la segunda mitad.

    Mediocampo

    Frenkie de Jong (7/10):

    Dictó el ritmo en el medio del campo y conectó bien la defensa y el ataque.

    Marc Casadó (6/10):

    Limpio con el balón, pero ofreció poco ofensivamente. Salió después de una hora.

    Ataque

    Lamine Yamal (9/10):

    Iguó a Barcelona en el marcador en el minuto sesenta con un excelente remate tras una buena jugada de enlace con Fermin y provocó el tercero con un centro desde la derecha que fue desviado accidentalmente por Tzolis más allá de Jackers. Salvó al equipo español en Bélgica.

    Fermín López (8/10):

    Proporcionó la asistencia para el gol del empate de Ferran y golpeó el poste poco después. Forzó una buena parada de Jackers después del descanso y se enlazó bien con Yamal para el gol del extremo.

    Marcus Rashford (6/10):

    Tuvo algunas oportunidades en la primera mitad, la mejor de las cuales obligó a Jackers a una parada baja poco antes del descanso.

    Ferran Torres (7/10):

    Consiguió un rápido empate después de que Barcelona se hubiera quedado atrás con un remate bien ejecutado. Estuvo cerca de añadir un segundo gol al borde del medio tiempo tras superar a Jackers. Fue reemplazado después de una hora.

    Suplentes y entrenador

    Robert Lewandowski (5/10):

    Vio un disparo bajo bloqueado por Ordonez a 15 minutos del final. Evidentemente, todavía le falta condición física para el partido.

    Dani Olmo (6/10):

    Ofreció a Barcelona más impulso desde el mediocampo después de reemplazar a Casado en el minuto 60.

    Pau Cubarsí (N/D):

    Entró por García en el tiempo añadido.

    Gerard Martín (N/D):

    Reemplazó a Balde en los últimos segundos.

    Hansi Flick (5/10):

    Se equivocó completamente en sus tácticas ya que la defensa del Barcelona parecía completamente expuesta cada vez que Brugge avanzaba. Yamal salvó su vergüenza.

