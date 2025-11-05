Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Brujas: ¡Lamine Yamal al rescate! El joven maravilla salva un empate en la Champions League mientras la línea alta de Hansi Flick es destrozada por los belgas

Brujas se adelantó rápidamente cuando Carlos Forbs eludió el fuera de juego y presentó a Nicolo Tresoldi una oportunidad fácil para superar a Wojciech Szczesny. Sin embargo, la ventaja duró solo dos minutos ya que el Barcelona respondió con fuerza a través de Ferran Torres, quien superó fácilmente a Nordin Jackers desde cerca.

Y el Barça desperdició la oportunidad de adelantarse en el minuto 10 cuando Fermin Lopez, quien asistió a Torres, golpeó el exterior del poste izquierdo. Los anfitriones hicieron pagar a los campeones españoles por su falta de efectividad ya que se adelantaron nuevamente en el minuto 17 tras un rápido contraataque. Forbs y Christos Tzolis se combinaron bien, con el primero listo para seguir su temprana asistencia con un esfuerzo bien ejecutado superando a Szczesny.

El Barcelona luchó por encontrar el empate en la segunda mitad cuando Fermin forzó una buena parada de Jackers seis minutos después del descanso, y su presión finalmente dio sus frutos en la hora de juego cuando Lamine Yamal se abrió camino entre una multitud de cuerpos de Brujas, jugó un buen uno-dos con Fermin antes de rematar magníficamente superando a Jackers.

Sin embargo, la paridad duró solo dos minutos ya que Forbs una vez más explotó sin piedad la alta línea defensiva del Barcelona para superar delicadamente a Szczesny y anotar su segundo gol y el tercero de Brujas.

El Barcelona volvió a estar en igualdad con poco más de 10 minutos por jugar cuando un centro de Yamal fue desviado por Jackers por Tzolis, mientras los gigantes de La Liga buscaban reclamar una victoria bajo presión en Bélgica. Y aunque el Barça dominó, corrieron con suerte al final cuando Szczesny estuvo cerca de cometer un error costoso en el tiempo de descuento en un entretenido empate.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Jan Breydelstadion...