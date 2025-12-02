Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Atlético de Madrid: ¡Se salvan los colores de Robert Lewandowski! Dani Olmo y Ferran Torres anotan después del penalti fallado por la estrella polaca, mientras Pedri y Lamine Yamal brillan

Atleti tenía la ventaja en los primeros 20 minutos, cuando Baena rompió brillantemente el fuera de juego y tranquilamente superó a Joan García en la portería.

Pero el Barça empató rápidamente, ya que Raphinha recibió un excelente pase de Pedri para superar a Jan Oblak y rematar.

En el minuto 38, el Barca tuvo la oportunidad de tomar la delantera antes del descanso, ya que se concedió un penalti tras una falta sobre Olmo en el área, pero Lewandowski lanzó el tiro por encima del travesaño en un fallo increíble desde los 12 metros.

Después de la hora, en la segunda mitad, Olmo lo hizo por sí mismo, concluyendo una brillante jugada de equipo con un excelente remate desde el borde del área. Al momento de disparar, parecía caer mal sobre su hombro, pero el remate fue notable.

Y en tiempo de descuento, el suplente Ferran selló la victoria con un inteligente remate a corta distancia tras el centro de Alejandro Balde.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...

