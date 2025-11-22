+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Barcelona AthleticGetty

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Athletic Club: ¡Bienvenido a casa, Barça! Robert Lewandowski marca su primer gol en el regreso al Camp Nou mientras que el doblete de Ferran Torres y el gol de Fermín López completan una cómoda victoria en el regreso de los blaugranas al legendario estadio

El Barcelona disfrutó de un exitoso regreso al Camp Nou, al vencer al Athletic Club 3-0 en su primer partido en su hogar espiritual en casi tres años. Un doblete de Ferran Torres y goles de Robert Lewandowski y Fermin Lopez dieron al equipo de Hansi Flick una cómoda victoria. La labor de los visitantes se hizo más difícil cuando Oihan Sanchet fue expulsado por una horrible entrada sobre Lopez.

Hansi Flick claramente preparó a su equipo para atacar desde el principio en su regreso al Camp Nou, desplegando un equipo lleno de creatividad e ingenio ofensivo en ausencia de Gavi, Pedri y Frenkie de Jong. La táctica dio resultado desde el pitido inicial, con La Blaugrana creando varias oportunidades de gol en los primeros cinco minutos. Lewandowski abrió la cuenta de Barcelona en su renovado estadio, cuando su poderoso disparo de zurda se coló debajo de Unai Simon en el poste cercano. 

El Athletic Club soportó una tarde frustrante frente a la portería. Un breve resurgimiento ofensivo hacia el final de la primera mitad podría haber resultado en un gol para los visitantes. La mejor oportunidad la tuvo Nico Williams, quien fue abucheado durante todo el partido. Sin embargo, su disparo rozó la red lateral. 

Eso preparó a Barcelona para un golpe demoledor justo antes del descanso. Lamine Yamal lanzó a Torres tras la línea alta de los visitantes con un hermoso pase trivela. Nuevamente, Simon debería haber hecho más, ya que el disparo de Torres se deslizó debajo del número uno de España para duplicar la ventaja. 

Fermín López sentenció el partido poco después del descanso. El Barça recuperó el balón en lo alto del campo, permitiendo al improvisado centrocampista Eric García la oportunidad de deslizar a su compañero de carrera dentro del área de los visitantes. Lopez deslizó el balón con calma ante la salida de Simon. 

Momentos después, la tarjeta roja de Sanchet condenó a su equipo a unos tortuosos últimos treinta minutos, en los que disfrutaron de muy poco del balón. Con todos los jugadores del Barcelona avanzando para conseguir su nombre en el marcador y coronar un día histórico, fue Torres quien duplicó su cuenta en el tiempo de descuento. Nuevamente, fue Yamal quien actuó como proveedor, esquivando a varios jugadores del Bilbao antes de deslizar un pase milimétrico a los pies de Torres para que el extremo colocara el balón con frialdad en el fondo de la red. 

Aquí está la valoración de jugadores de Barcelona por GOAL desde el Spotify Camp Nou...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Joan García (6/10):

    Hizo un par de paradas inteligentes en su regreso al primer equipo. Su acrobática parada por encima del travesaño en el minuto 78 llegó después de una segunda mitad somnolienta. Mantuvo bien su concentración.

    Jules Koundé (6/10):

    Avanzó y mantuvo la posesión controlada de manera eficiente. Algunos momentos en los que Williams amenazó desde su banda, pero poco que hacer defensivamente de otra manera. 

    Pau Cubarsí (7/10):

    Un día fácil para el compuesto joven. 

    Gerard Martín (7/10):

    Comenzó como central antes de desplazarse para cubrir la lesión de Balde. Otro que mostró versatilidad en un once improvisado. 

    Alejandro Baldé (6/10):

    Retirado al medio tiempo con una sospecha de lesión en la cabeza. 

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    Mediocampo

    Eric García (8/10):

    Proporcionó un apoyo defensivo en un esquema orientado al ataque. Pareció muy cómodo en el centro del campo. Recibió una ovación de pie de los aficionados del Barcelona después de salir con quince minutos restantes.

    Fermín López (7/10):

    Obligado a desempeñar un papel más profundo de lo habitual, pero aún así avanzó con abandono. Tomó bien su gol.

    Dani Olmo (6/10):

    Con tantos otros contribuyendo con goles y asistencias, estará decepcionado por no haber ejercido más influencia en el juego. 

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Un delicioso pase con el exterior del pie para asistir en el gol de Torres. Lo siguió con otro pase exquisito en las etapas finales. 

    Robert Lewandowski (7/10):

    Por supuesto, fue él quien marcó el primer gol en el renovado Camp Nou. Unai Simón realmente debería haberlo hecho mejor, pero fue un esfuerzo poderoso con el pie izquierdo, su pie más débil. Sustituido después de la hora con el partido ganado. 

    Ferran Torres (8/10):

    Un doblete en un día histórico para el club. Simón realmente debería haberlo hecho mejor en el primero, pero el ex hombre del City no se quejará. 

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Ronaldo Araújo (6/10):

    Llamado a la acción por la lesión de Balde en el descanso. Poco que hacer defensivamente después de la tarjeta roja.

    Marc Casadó (6/10):

    Introducido en la hora de juego con el partido prácticamente decidido.

    Dro Fernández (6/10):

    Corrió por detrás para intentar añadir su nombre al marcador. Industrioso. 

    Marc Bernal (6/10):

    Entró por el impecable Eric Garcia. Poco que hacer excepto mantener las cosas bajo control en el centro del campo. 

    Raphinha (N/A):

    Limitado a diez minutos en su regreso tras una larga lesión. Tuvo un intento rizado que pasó rozando el poste. 

    Hansi Flick (8/10):

    Preparó a su equipo para marcar goles, y lo hicieron en abundancia. Seguía gritando en los momentos finales. Un exigente hasta el final. 

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Alavés crest
Alavés
ALA
Primera División
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH