Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Alavés: ¡Lamine Yamal vuelve con fuerza! El español se recupera del desastre en Stamford Bridge para ofrecer una actuación creativa de maestro y enviar a las tropas de Hansi Flick a la cima de la tabla

En solo su segundo partido de regreso en el renovado Camp Nou, el Barcelona se encontró con un 1-0 en contra en el primer minuto cuando el mediocampista Marc Casado falló en su despeje de un córner antes de mantener en juego a Pablo Ibáñez del Alavés, quien remató desde cerca. Sin embargo, los anfitriones igualaron pronto cuando Lamine Yamal encontró la red con un excelente pase atrás de Raphinha, antes de que la estrella brasileña asistiera a Dani Olmo para poner el 2-1 en lo que fue un primer tiempo de ida y vuelta.

Dominando la posesión sin crear demasiadas oportunidades en una segunda mitad intermitente, el Barcelona pronto recurrió al suplente Pedri, quien regresó de una lesión en la pierna sufrida en la derrota del Clásico del mes pasado contra el Real Madrid. Y el joven de 23 años pronto hizo sentir su influencia, habilitando a Yamal que casi encontró la esquina superior izquierda con un esfuerzo ambicioso desde la distancia.

Desempeñándose admirablemente mientras estaban acampados en su propio medio, el Alavés tuvo un par de raras oportunidades para empatar 2-2 cuando el bajo disparo del delantero Lucas Boyé obligó a un bloqueo importante del defensor del Barcelona Pau Cubarsi, antes de que el portero Joan García hiciera una gran parada para negar al suplente Jon Guridi. Sin embargo, los Blaugrana hicieron pagar a los visitantes tarde cuando Olmo jugó un bonito uno-dos con Yamal antes de mandar el balón a la red para sellar los tres puntos para los hombres de Flick.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...