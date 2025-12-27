+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Richard Martin

Aprobados, suspensos, calificaciones y notas de los jugadores del Manchester City contra Nottingham Forest: ¡Rayan Cherki lo hace de nuevo! El atrevido francés rescata una victoria vital para el equipo de Pep Guardiola con un gol ganador en los últimos minutos y una asistencia

Rayan Cherki subrayó su estatus como el fichaje de la temporada en la Premier League al rescatar los tres puntos para el Manchester City después de ser puesto a prueba por un Nottingham Forest obstinado y peligroso, pero que finalmente dejó un triunfo crucial por 2-1. Cherki asistió en el gol inicial para Tijjani Reijnders, sumando así siete asistencias en la temporada, empatado en el primer puesto con Bruno Fernandes.

El gol de Reijnders llegó al comienzo de la segunda mitad tras un primer periodo equilibrado que careció de acción frente a la portería. Y condujo a una serie de oportunidades para ambos equipos. Cherki casi duplicó la ventaja, pero fue frustrado por una brillante parada de John Victor en la portería de Forest, quien también negó a Phil Foden. 

Pero Forest encontró su camino de regreso al partido con un impresionante contraataque que los llevó a abrirse paso entre los visitantes, y Omari Hutchinson finalizó un pase magistral de Igor Jesus.

El partido se asemejó a un juego de baloncesto en la última media hora, pero el City logró su octava victoria consecutiva en todas las competiciones gracias a Cherki, quien parece ser una verdadera ganga por solo £34 millones.

GOAL califica a los jugadores del Man City desde el City Ground...

    Portero y Defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Hizo dos paradas. Una fue una toma fácil del tiro libre de Elliot Anderson, la otra casi llevó a un gol ya que dejó caer el disparo de Neco Williams a los pies de Nicolo Savona, pero él lo lanzó por encima. Falló en un centro, pero se libró.

    Matheus Nunes (5/10):

    Su juego ofensivo llevó a un par de medias oportunidades, pero fue sorprendido, junto con la mitad del equipo del City, para el empate cuando Callum Hudson-Odoi e Igor Jesus lo superaron. Para ser justos, fue un brillante movimiento de equipo.

    Ruben Dias (5/10):

    Jugó al límite ya que recibió una tarjeta en la primera mitad y casi recibió una segunda al inicio de la segunda mitad. No comandó la defensa adecuadamente cuando Forest rompió para empatar.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Tuvo dificultades para manejar a Jesús en la primera mitad y fue arrastrado por el área para el empate gracias al juego intrincado de Forest. En el lado positivo, su ambicioso juego ofensivo puso a Cherki en camino para preparar el gol de apertura y consiguió la asistencia para el gol de la victoria del francés.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Una tarde difícil para el joven. Puesto a prueba por los jugadores amplios de Forest, recibió una tarjeta por cometer una falta sobre Savona y perdió a Hutchinson para el empate.

    Centrocampo

    Bernardo Silva (5/10):

    No influyó en el juego y no pudo detener la ola de ataques del Forest en la segunda mitad.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Tuvo dificultades con el ritmo del juego y parecía agotado al final. Fue superado en un drible por Gibbs-White cuando el Forest empató.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Buscó llegar más al área en lugar de controlar el juego y compensó anotando, aunque esto significó que el City no pudo contener al Forest durante varios periodos.

    Atacar

    Rayan Cherki (9/10):

    Magnífico y absolutamente decisivo. Proporcionó una hermosa asistencia, fue detenido por una parada al límite de John Victor momentos después y luego aseguró los tres puntos con un imparable disparo bajo.

    Erling Haaland (5/10):

    No pudo encontrar mucho espacio debido a la presencia de Nikola Milenkovic y envió su única oportunidad prometedora a las gradas.

    Phil Foden (7/10):

    Combinó bien con Cherki para abrir a Forest y fue detenido por una fabulosa parada de Victor.

    Suplentes y Entrenador

    Savinho (6/10):

    Le dio más potencia al City cuando reemplazó a Reijnders, poniendo a prueba a Victor con un intento desde un ángulo cerrado.

    Nathan Ake (N/A):

    Reemplazó a Cherki en el minuto 89 para asegurar el resultado.

    Pep Guardiola (6/10):

    Fue la actuación más débil de su equipo en varias semanas, pero hicieron el trabajo gracias a Cherki.

