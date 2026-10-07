«¡Aprendí mucho sobre mí mismo!»: Jude Bellingham se sincera sobre un año duro y su alegría renovada

Jude Bellingham elogió la madurez de Inglaterra después de desmontar a una sólida República Checa en una victoria por 3-0 en la Nations League en Wembley. El centrocampista tuvo un papel protagonista en un equipo de Thomas Tuchel que dominó la posesión y mantuvo la portería a cero.

A pesar de llegar tras el 7-0 endosado a Croacia unos días antes, Bellingham insistió en que el equipo mantuvo la disciplina.

«Es difícil cuando los equipos vienen aquí porque se encierran atrás e intentan frustrarnos», declaró Bellingham a ITV. «Nunca puedes sentirte demasiado frustrado con tres goles y la portería a cero. Cumplimos con el trabajo y lo hicimos con profesionalidad.»