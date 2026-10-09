Preguntado por el presente y el futuro de Estevao, el exdelantero del Chelsea Cole, que hablaba en asociación con LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Ahora mismo es el sistema lo que no le favorece. Creo que lo que quiere Alonso es alguien con una mentalidad más defensiva en esa banda derecha. Pero a veces se dice eso y, si no le das una oportunidad, nunca lo sabrás. Y todavía no se la ha dado.

«No he visto ninguna señal de que Estevao vaya a ser titular en ningún partido esta temporada hasta ahora. Probablemente todavía no ha mostrado lo suficiente en los entrenamientos como para justificar un puesto de inicio en el equipo. Es un jugador joven. Va a tener que adquirir esa faceta de su juego. Si quiere ir a cualquier otro equipo igualmente, necesita saber defender y comprometerse con eso.

«Todos sabemos lo bueno que es con el balón en los pies y de cara al ataque. Pero la otra faceta del juego necesita desarrollarse. Y por eso es un jugador tan joven. Y todavía no está del todo preparado.

«Y probablemente estén trabajando con él entre bastidores para intentar ponerle al día porque es, sin duda, uno de esos jugadores a los que miras y dices: “¿Sabes qué? Si consigo llevarlo al nivel futbolístico necesario sin balón, aquí tenemos un jugadorazo”. Y creo que Alonso lo sabe.

«No se puede negar el talento del chico. Así que van a intentar encontrar la manera de meterlo. Necesitas fondo de armario para dar el siguiente paso. Y creo que eso es en lo que está trabajando el Chelsea ahora mismo. Tener a Estevao en la plantilla y aprendiendo entre bastidores no va a ser algo malo. Se trata simplemente de mantenerlo contento».