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«¡Aprended las reglas del juego!»: la exdoctora del Chelsea Eva Carneiro carga contra Jose Mourinho y John Terry mientras un documental de Netflix reabre la polémica de 2015
Carneiro responde a las leyendas del Chelsea
Carneiro no se ha mordido la lengua después de ver a Mourinho y Terry hablar sobre el final de su etapa en el Chelsea en el documental 'Mourinho'. La disputa se remonta a agosto de 2015, cuando Carneiro y el fisio principal Jon Fearn entraron al terreno de juego para atender a Eden Hazard durante el tiempo añadido de un empate 2-2.
Dado que Thibaut Courtois había sido expulsado antes, su intervención dejó temporalmente al Chelsea con solo nueve jugadores sobre el campo. Esto provocó un estallido público de Mourinho, que finalmente llevó a que Carneiro dejara Stamford Bridge y resolviera una reclamación legal por despido improcedente ante un tribunal laboral.
Respondiendo a las nuevas imágenes en las redes sociales, Carneiro expresó su frustración por que la situación haya vuelto a ponerse en el foco. "11 años después y aquí estamos, reviviendo lo peor. Espero que hayan ganado algo de dinero", escribió en X. También señaló específicamente las afirmaciones de Terry sobre un "entendimiento" en el vestuario respecto al tratamiento médico, al declarar: "Estamos sujetos a un código de conducta médico-legal. Sinceramente, sería saludable que John Terry aprendiera las reglas del juego. Ya ha pasado bastante tiempo, amigo".
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Mourinho se reafirma en sus acusaciones de «ingenuidad»
En el documental, Mourinho se mantiene firme en su creencia de que el personal médico se equivocó al interferir en el desarrollo del partido cuando el resultado estaba en juego, y los calificó de «impulsivos e ingenuos».
«No soy médico, pero mis ojos saben cuándo un jugador está lesionado y cuándo un jugador no está lesionado», explicó el legendario entrenador en su documental de Netflix. «Yo sabía que no estaba lesionado, pero los médicos saltaron al campo y, en ese momento, nos quedamos con nueve jugadores.
«Para mí, una doctora es lo mismo que un doctor. Así que, como siempre, uso mi vocabulario cuando no estoy contento. Hay palabras para momentos en los que la tensión es muy, muy alta. Normalmente, la gente con cultura futbolística, con ADN futbolístico, con bagaje futbolístico, lo supera en un segundo. En ese caso, fue diferente».
Terry revela las reglas no escritas del vestuario
El excapitán del Chelsea Terry ofreció la perspectiva de los jugadores y corroboró la opinión de Mourinho de que el equipo médico debería haberse quedado en el banquillo. Terry explicó que la plantilla tenía un acuerdo no escrito sobre cómo y cuándo debían recibir tratamiento.
«Desde el punto de vista médico, él decía que, salvo que fuera realmente, realmente grave, no iban a salir», señaló Terry durante su intervención en la película. «Ese era el entendimiento entre nosotros como jugadores, el personal médico, todo el mundo lo asumía».
Terry admitió que las consecuencias del partido contra el Swansea se convirtieron en una distracción enorme durante una complicada defensa del título. El club acabó décimo en 2015-16, lo que supuso su peor campaña en la era Roman Abramovich. Añadió: «Fue un momento importante, obviamente, y recibió muchas críticas por eso. Había mucha presión sobre el club».
Sin embargo, Carneiro insiste en que las opiniones tanto de los jugadores como del entrenador eran irrelevantes en comparación con las instrucciones del árbitro y las necesidades médicas inmediatas del deportista.
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La realidad médica del incidente de Hazard
Carneiro aclaró además que sus acciones estuvieron dictadas por el árbitro y por el propio jugador, lo que no le dejó otra opción profesional que actuar. Añadió en su X: "Así que REALMENTE es muy simple. El árbitro Michael Oliver nos llamó DOS VECES, el jugador Eden Hazard solicitó asistencia médica, después hicimos contacto visual desde la banda y él confirmó que necesitaba asistencia médica, DOS VECES. En ese momento tenía las manos atadas como profesional médica".
La exdoctora también destacó una declaración de la British Association of Sport and Exercise Medicine para respaldar su postura. La organización subrayó que, cuando un árbitro solicita la presencia de un equipo médico, es su "deber absoluto de atención acudir y evaluar al jugador".
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