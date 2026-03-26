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Paris Saint-Germain Lens postponement Liverpool GFXGOAL

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Aplazar partidos y sacar a relucir Hillsborough: ¡el PSG no tiene vergüenza! La Ligue 1 se está ridiculizando a sí misma con el trato especial que le da al vigente campeón de la Liga de Campeones

Opinion
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Lens
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Liverpool
Liga de Campeones

El París Saint-Germain es el mejor equipo del fútbol europeo. No en vano es el actual campeón de la Liga de Campeones, ya que cuenta con un plantel de primer nivel cuyos jugadores luchan unos por otros como un auténtico equipo, a diferencia de los falsos «Galácticos» del pasado. En el banquillo, el equipo está dirigido por una de las mentes más brillantes del fútbol y uno de los entrenadores más respetados. Sin embargo, la legitimidad de su defensa del título está siendo ahora cuestionada, y con razón.

El jueves se confirmó que el PSG había conseguido aplazar un partido de la Ligue 1 entre sus dos encuentros de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Y lo que es aún más polémico, el partido en cuestión es una visita al Lens, uno de sus rivales por el título.

No es la primera vez que se salen con la suya con este truco y, aunque probablemente tampoco sea la última, sin duda debería serlo. El PSG está manipulando de hecho el apretado calendario futbolístico para su propio beneficio, en lugar de intentar ayudar a resolver un problema que afecta a todos los clubes. Sus acciones no se ajustan al espíritu del deporte y han empañado la imagen del fútbol francés.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    «Tomarse la vida a broma»

    La Ligue 1 redujo el número de equipos de 20 a 18 a partir del inicio de la temporada 2023-24, cumpliendo así con una decisión tomada en 2021. Se alegaron diversas razones, entre ellas la reducción del número de equipos sin nada que jugarse y el aumento de la competitividad, aunque la principal explicación se refería a la saturación del calendario, especialmente tras el atasco provocado por la pandemia del coronavirus.

    Dado que cada equipo solo juega ahora 34 partidos de la Ligue 1 por temporada, hay más huecos en el calendario nacional para disputar partidos en caso de aplazamiento. Inicialmente, la LFP —el organismo rector del fútbol francés— decidió que empezaría a reprogramar los partidos para dar más descanso a todos los equipos que aún estuvieran en Europa durante las fases eliminatorias.

    Dado que la Ligue 1 ansiaba que sus clubes rindieran mejor en Europa y mejoraran su coeficiente UEFA frente a las otras «5 grandes» ligas, era una idea que tenía sentido en cierto modo, pero que provocó el revuelo entre los demás equipos de la división, que alegaban que se les había olvidado en el gran esquema de las cosas. En el momento de las primeras rondas de aplazamientos, en abril de 2024, el Le Havre estaba en plena lucha por el descenso y tanto sus partidos como los de sus rivales se vieron afectados, por lo que el presidente del club, Jean-Michel Roussier, descargó su furia contra el PSG por su papel en estos cambios.

    «He redactado un texto para enviar a la Ligue 1 en el que expreso lo que siento al ver cómo el PSG se burla de nuestra liga; se están riendo de la gente», dijo Roussier. El entonces entrenador del Nantes, Antoine Kombouaré, se mostró de acuerdo con Roussier y añadió: «La LFP quiere proteger a los clubes en las competiciones europeas, pero, al mismo tiempo, no se puede debilitar a los equipos que luchan por la permanencia. Creo que la liga debería proteger a la liga; las competiciones europeas vienen después».

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    La caída del Chelsea

    El enfrentamiento del PSG con el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, se anunciaba como uno de los duelos más emocionantes antes del inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones de esta temporada. Al final, resultó ser un partido muy desigual, en el que los reyes de Europa infligieron a su rival la peor derrota global de su historia en una competición europea, arrollándolo por 8-2 en el global de ambas mangas.

    La opinión general es que el Chelsea es simplemente inferior al PSG y que la final del Mundial de Clubes del verano pasado, que terminó 3-0 a favor de los Blues, no fue un fiel reflejo del nivel de ambos equipos, pero quizá este enfrentamiento tampoco lo fue. Entre su derrota por 5-2 en el Parc des Princes el miércoles y la derrota por 3-0 en Stamford Bridge el martes siguiente, los hombres de Liam Rosenior tuvieron que enfrentarse a un Newcastle United muy competitivo el sábado por la noche. El PSG, por su parte, tuvo el fin de semana libre.

    La forma en que el Chelsea sufrió la goleada hizo que hubiera muy pocas quejas procedentes del oeste de Londres tras el partido, pero cuesta creer que ese descanso extra del que disfrutó el PSG no influyera en la amplia diferencia en el marcador. 

    También resulta muy irónico que, mientras que el PSG es el único denominador común que se ha beneficiado de las modificaciones en el calendario de la Ligue 1 en las últimas tres temporadas, el Estrasburgo, club hermano del Chelsea, también ha recibido cierta ayuda al alcanzar los cuartos de final de la Conference League, lo que elimina cualquier posible reacción negativa por parte del consorcio BlueCo, propietario de ambos equipos. 

    No obstante, no esperen que el Liverpool se quede callado de la misma manera.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-ANGERSAFP

    La furia de Lens

    La capacidad del PSG para conseguir que se suspendan partidos de la Ligue 1 se ha recibido, en gran medida, con indiferencia y con un «es lo que hay». Por lo general, siguen llevándose el título con holgura y los demás equipos siguen teniendo que adaptarse a su ritmo.

    Esta vez es diferente. El Lens, el club modesto de una ciudad de unos 32 000 habitantes, ha plantado cara al club de la capital durante toda la temporada. Actualmente solo les separa un punto, aunque el PSG, líder de la tabla, aún tiene pendiente el partido que no se disputó el fin de semana entre sus victorias contra el Chelsea.

    Como es comprensible, el Lens no estaba contento con el cambio de fecha de un gran duelo por el título, inicialmente previsto para el 11 de abril. Un comunicado del lunes decía: «Parece que se está gestando una tendencia preocupante: que la liga francesa se está relegando a una mera variable que puede ajustarse a las exigencias europeas de ciertos clubes. Esto es antideportivo y es difícil encontrar una idea equivalente en las otras grandes ligas europeas.

    «Cambiar hoy la fecha de este partido significaría que el Racing Club de Lens no jugaría ningún partido oficial durante 15 días y que, a continuación, tendría que disputar partidos cada tres días. Es un calendario que no se ajusta al establecido al inicio de la temporada y que no es viable para un club que no puede hacer frente a estas nuevas limitaciones sin sufrir consecuencias».

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    Comentarios sobre Hillsborough

    El asesor deportivo del PSG, Luis Campos, avivó la polémica esta semana al afirmar que el club no habría presentado su solicitud a la Ligue 1 si sus partidos de la Liga de Campeones se hubieran disputado el martes 7 y el miércoles 15 de abril, en lugar del miércoles 8 y el martes 14 de abril. Reconoció que el Liverpool nunca lo habría permitido, ya que el club no juega el 15 de abril por respeto al aniversario de la tragedia de Hillsborough, lo que dejó al PSG sin otra opción que acudir a la Ligue 1.

    Sí, realmente dijo esto. Campos declaró a RMC Sport: «En un principio, nos hubiera gustado jugar la Champions el martes, y luego el miércoles. Pero como el Liverpool no puede jugar el 15 de abril, respetamos la historia del Liverpool porque es una fecha trágica para el club. 

    «Nuestra idea siempre ha sido defender no solo al PSG, sino también al fútbol francés en el contexto actual del quinto puesto. La Ligue 1 está en riesgo de perder su quinta plaza [para las competiciones europeas], y eso supondrá un problema no solo para el PSG, sino para todos los equipos franceses.

    «La mejor decisión es jugar [contra el Lens] en otra fecha. La postura del PSG es muy clara y es el resultado de una profunda reflexión por parte de todos nosotros sobre las ventajas y desventajas que esto conlleva, no solo para el PSG, sino para el fútbol francés. Al mismo tiempo, tengo que decirles que no tenemos nada en contra del Lens. Sería lo mismo con cualquier otro equipo».

    Campos ha intentado presentar la referencia a Hillsborough como una muestra de respeto por parte del PSG, pero, en cambio, da la sensación de que están utilizando las tradiciones del Liverpool para justificar sus propias necesidades egoístas.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ¿Algún problema con el calendario?

    Lo que se pierde de vista en el debate sobre la injerencia del PSG y la Ligue 1 es que el fútbol profesional tiene, sin duda, un problema de saturación de partidos. La intensidad y la energía que se necesitan para jugar hoy en día han superado a la ciencia moderna, que intenta prevenir las lesiones y la fatiga. La única solución parece ser reducir el número de partidos y aumentar los periodos de descanso.

    El caso del PSG, en particular, pone de manifiesto la necesidad de espaciar los partidos. Jugaron 65 partidos en la temporada 2024-25, incluida la Copa Mundial de Clubes, que mermó significativamente su pretemporada para esta campaña. Hasta la fecha, ya han disputado 43 partidos en la temporada 2025-26.

    Si el PSG estuviera utilizando su posición como el club más influyente del fútbol francés y uno de los pesos pesados de toda Europa para intentar mejorar las condiciones de este deporte, entonces el mundo podría ser más indulgente con estas artimañas. Sin embargo, ni siquiera han intentado seguir ese camino. 

    La disparidad entre ellos y el resto de la Ligue 1 sigue siendo enorme, mientras que a menudo pueden alinear equipos de segunda línea que son lo suficientemente buenos como para arrollar a la mayoría de los demás equipos de la división cuando sus partidos no se suspenden. Se trata de una estratagema deliberadamente egoísta diseñada para aumentar sus posibilidades de ganar la Liga de Campeones, mientras el resto del continente se deja la piel tratando de seguirles el ritmo. 

  • Paris Saint-Germain FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Favoritos por una razón

    Podemos admirar a Luis Enrique por su táctica, a Ousmane Dembélé por su reinvención, a Vitinha por su capacidad para crear juego y al resto de superestrellas del PSG por el increíble fútbol que practican, al tiempo que les criticamos por obtener una ventaja injusta sobre la competencia. No tienen por qué ser ideas contradictorias.

    Las dudas sobre el calendario futbolístico seguirán vigentes durante años, pero se supone que la recta final de la temporada debe ser frenética. No es de extrañar que las dos últimas campañas del PSG en la Liga de Campeones hayan tenido un aire a Benjamin Button: pasando apuros al principio, cuando no pueden aplazar los partidos de la Ligue 1, pero prosperando más adelante, cuando se les ha despejado el camino hacia el éxito europeo.

    El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha criticado constantemente el calendario frenético que su equipo ha tenido que soportar esta temporada. La próxima vez que se ponga delante de un micrófono, es de esperar que tenga unas palabras bien medidas sobre el hecho de que su equipo tenga que enfrentarse al Fulham al mismo tiempo que sus rivales de la Liga de Campeones se relajan durante un periodo de cinco días de descanso.

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