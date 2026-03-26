Aplazar partidos y sacar a relucir Hillsborough: ¡el PSG no tiene vergüenza! La Ligue 1 se está ridiculizando a sí misma con el trato especial que le da al vigente campeón de la Liga de Campeones

La Ligue 1 redujo el número de equipos de 20 a 18 a partir del inicio de la temporada 2023-24, cumpliendo así con una decisión tomada en 2021. Se alegaron diversas razones, entre ellas la reducción del número de equipos sin nada que jugarse y el aumento de la competitividad, aunque la principal explicación se refería a la saturación del calendario, especialmente tras el atasco provocado por la pandemia del coronavirus.

Dado que cada equipo solo juega ahora 34 partidos de la Ligue 1 por temporada, hay más huecos en el calendario nacional para disputar partidos en caso de aplazamiento. Inicialmente, la LFP —el organismo rector del fútbol francés— decidió que empezaría a reprogramar los partidos para dar más descanso a todos los equipos que aún estuvieran en Europa durante las fases eliminatorias.

Dado que la Ligue 1 ansiaba que sus clubes rindieran mejor en Europa y mejoraran su coeficiente UEFA frente a las otras «5 grandes» ligas, era una idea que tenía sentido en cierto modo, pero que provocó el revuelo entre los demás equipos de la división, que alegaban que se les había olvidado en el gran esquema de las cosas. En el momento de las primeras rondas de aplazamientos, en abril de 2024, el Le Havre estaba en plena lucha por el descenso y tanto sus partidos como los de sus rivales se vieron afectados, por lo que el presidente del club, Jean-Michel Roussier, descargó su furia contra el PSG por su papel en estos cambios.

«He redactado un texto para enviar a la Ligue 1 en el que expreso lo que siento al ver cómo el PSG se burla de nuestra liga; se están riendo de la gente», dijo Roussier. El entonces entrenador del Nantes, Antoine Kombouaré, se mostró de acuerdo con Roussier y añadió: «La LFP quiere proteger a los clubes en las competiciones europeas, pero, al mismo tiempo, no se puede debilitar a los equipos que luchan por la permanencia. Creo que la liga debería proteger a la liga; las competiciones europeas vienen después».