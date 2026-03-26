Aplazar partidos y sacar a relucir Hillsborough: ¡el PSG no tiene vergüenza! La Ligue 1 se está ridiculizando a sí misma con el trato especial que le da al vigente campeón de la Liga de Campeones

El asesor deportivo del PSG, Luis Campos, avivó la polémica esta semana al afirmar que el club no habría presentado su solicitud a la Ligue 1 si sus partidos de la Liga de Campeones se hubieran disputado el martes 7 y el miércoles 15 de abril, en lugar del miércoles 8 y el martes 14 de abril. Reconoció que el Liverpool nunca lo habría permitido, ya que el club no juega el 15 de abril por respeto al aniversario de la tragedia de Hillsborough, lo que dejó al PSG sin otra opción que acudir a la Ligue 1.
Sí, realmente dijo esto. Campos declaró a RMC Sport: «En un principio, nos hubiera gustado jugar la Champions el martes, y luego el miércoles. Pero como el Liverpool no puede jugar el 15 de abril, respetamos la historia del Liverpool porque es una fecha trágica para el club.
«Nuestra idea siempre ha sido defender no solo al PSG, sino también al fútbol francés en el contexto actual del quinto puesto. La Ligue 1 está en riesgo de perder su quinta plaza [para las competiciones europeas], y eso supondrá un problema no solo para el PSG, sino para todos los equipos franceses.
«La mejor decisión es jugar [contra el Lens] en otra fecha. La postura del PSG es muy clara y es el resultado de una profunda reflexión por parte de todos nosotros sobre las ventajas y desventajas que esto conlleva, no solo para el PSG, sino para el fútbol francés. Al mismo tiempo, tengo que decirles que no tenemos nada en contra del Lens. Sería lo mismo con cualquier otro equipo».
Campos ha intentado presentar la referencia a Hillsborough como una muestra de respeto por parte del PSG, pero, en cambio, da la sensación de que están utilizando las tradiciones del Liverpool para justificar sus propias necesidades egoístas.