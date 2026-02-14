AFP
¡Aplausos para Harry Kane! El delantero del Bayern de Múnich alcanza un hito importante en su carrera con un doblete en el último partido del Bayern de Múnich
Kane alcanza los 500 goles en la categoría sénior.
Kane añadió otro capítulo a su extraordinario récord goleador cuando el Bayern de Múnich arrolló al Werder Bremen, con el capitán de Inglaterra marcando dos goles para alcanzar los 500 goles en su carrera profesional.
Este hito pone de relieve la extraordinaria regularidad que ha caracterizado la carrera de Kane tanto en el club alemán como en el Tottenham. A sus 32 años, el delantero no da señales de declive y sigue siendo el eje del ataque del Bayern bajo la dirección de Vincent Kompany. En todas las competiciones de esta temporada, ha marcado 41 goles en 35 partidos, manteniendo un promedio goleador que rivaliza, y suele superar, al de cualquier delantero del fútbol europeo.
La perfección del capitán de Inglaterra en los penaltis
De esos 500 goles, 100 han sido de penalti, incluido uno en la victoria sobre el Bremen. El primer gol de Kane de la tarde llegó después de que el joven centrocampista Lennart Karl fuera derribado dentro del área. Una breve revisión del VAR confirmó la decisión y el resultado parecía inevitable una vez que el balón fue colocado en el punto de penalti.
El capitán de Inglaterra lo convirtió con calma, registrando su 23º penalti en la Bundesliga en las últimas tres temporadas, un total superior al de los dos siguientes jugadores juntos. Más sorprendente aún es que sigue impecable en la competición, ya que ha convertido los 23 intentos desde su llegada a Alemania.
El remate fue rutinario para sus estándares, pero su fiabilidad es cualquier cosa menos ordinaria. El Bayern ha llegado a considerar los penaltis como goles casi garantizados, tal es la precisión y la técnica de Kane desde los 11 metros. Tampoco falló casi nunca desde el punto de penalti en la Premier League, y el momento más inquietante desde los 11 metros se produjo con la selección inglesa, en el Mundial contra Francia.
Delantero veterano en plena forma
Kane duplicó la ventaja del Bayern minutos después, y el segundo gol puso de manifiesto su calidad integral. Tras recibir el balón fuera del área, se preparó rápidamente antes de enviar un disparo raso al segundo palo.
Fue un remate clásico de Kane: mínimo levantamiento del pie, decisión rápida y colocación perfecta fuera del alcance del portero. El doblete también elevó su participación total a 109 goles en sus últimas tres temporadas en el Bayern, más que cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas europeas en el mismo periodo.
En lugar de tomarse un tiempo para adaptarse a una nueva liga tras su fichaje por el Tottenham, Kane ha elevado su rendimiento y su juego en general. Se ha convertido tanto en el hombre clave del Bayern en un equipo de superestrellas como en un referente creativo en zonas más retrasadas, cayendo entre líneas sin dejar de mantener sus números goleadores de élite, algo que se veía a menudo durante su etapa en el norte de Londres.
¿Inglaterra perderá la Copa del Mundo?
El momento en que se encuentra su estado de forma es especialmente satisfactorio para Inglaterra. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, Kane parece estar llegando al torneo en el mejor estado físico de su carrera.
El entrenador Thomas Tuchel espera que el delantero pueda trasladar el impulso de su club a sus compromisos internacionales este verano. Si Kane mantiene un rendimiento similar al actual, Inglaterra acudirá al torneo con uno de los goleadores más fiables del fútbol mundial al frente de su delantera.
