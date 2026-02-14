¡Aplausos para Harry Kane! El delantero del Bayern de Múnich alcanza un hito importante en su carrera con un doblete en el último partido del Bayern de Múnich

De esos 500 goles, 100 han sido de penalti, incluido uno en la victoria sobre el Bremen. El primer gol de Kane de la tarde llegó después de que el joven centrocampista Lennart Karl fuera derribado dentro del área. Una breve revisión del VAR confirmó la decisión y el resultado parecía inevitable una vez que el balón fue colocado en el punto de penalti.

El capitán de Inglaterra lo convirtió con calma, registrando su 23º penalti en la Bundesliga en las últimas tres temporadas, un total superior al de los dos siguientes jugadores juntos. Más sorprendente aún es que sigue impecable en la competición, ya que ha convertido los 23 intentos desde su llegada a Alemania.

El remate fue rutinario para sus estándares, pero su fiabilidad es cualquier cosa menos ordinaria. El Bayern ha llegado a considerar los penaltis como goles casi garantizados, tal es la precisión y la técnica de Kane desde los 11 metros. Tampoco falló casi nunca desde el punto de penalti en la Premier League, y el momento más inquietante desde los 11 metros se produjo con la selección inglesa, en el Mundial contra Francia.