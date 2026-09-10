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¡Apartad la mirada, aficionados del Manchester City! Kevin De Bruyne lanza el mayor elogio posible al Arsenal después de que el equipo de Mikel Arteta desmantelara al Nápoles en la Liga de Campeones
Odegaard asegura la primera victoria europea
El equipo de Arteta mostró sus credenciales en su estreno en la Champions League del miércoles, al arrollar al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona. El conjunto visitante controló el partido en Italia y firmó unos impresionantes 26 disparos antes de romper por fin el empate inicial.
A pesar de su abrumadora superioridad, el campeón de la Premier League se vio frustrado en un primer momento por una sólida defensa local y por su propia falta de acierto. El gol decisivo llegó por fin en el minuto 75, cuando el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, vio puerta y selló una trabajada victoria por 1-0, además de ampliar la racha triunfal del Arsenal a cinco partidos en todas las competiciones.
- LaPresse
De Bruyne y Allegri admiten la superioridad del Arsenal
Hablando con CBS Sports tras el pitido final, a De Bruyne le preguntaron: «Me da la sensación de que el Napoli hizo un muy buen partido, pero ¿su rival es quizá el mejor equipo del mundo ahora mismo?». El exmediapunta del Manchester City no dudó en dar validez a esa afirmación. «Estoy de acuerdo, son los campeones de Inglaterra y perdieron la última final de la Champions League en los penaltis, así que sabemos lo fuertes que son», admitió.
El entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, se mostró en la misma línea que su centrocampista, subrayando la enorme calidad de los visitantes. «Hicimos un buen partido contra uno de los equipos más fuertes de Europa», señaló el técnico italiano. «La primera parte estuvo muy igualada, luego subieron el ritmo en la segunda. Creo que esta noche ofrecimos una buena actuación contra un rival extraordinario».
La mala racha del Nápoles continúa pese a las señales de mejoría
Para el Nápoles, la ajustada derrota agrava una mala racha. El conjunto de la Serie A ha perdido ya tres partidos consecutivos, y este revés europeo llega tras decepcionantes derrotas en el ámbito nacional ante Como e Inter. Sin embargo, De Bruyne cree que su solidez defensiva ante rivales de primer nivel ofrece una base para mejorar.
"Creo que en realidad hicimos un buen trabajo, cuando intentamos jugar tuvimos algunos momentos en los que creamos, por supuesto a veces tuvimos que replegarnos y en la segunda parte les concedimos un poco demasiado, estuvimos demasiado atrás", añadió De Bruyne. "Pero después volvimos a tener momentos, para mí es una mejora respecto a lo que vi en los primeros partidos. Estamos empezando a jugar mejor, así que eso es algo bueno".
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Desafíos contrapuestos esperan
El Arsenal buscará mantener su inicio impecable cuando regrese este fin de semana a la acción en la Premier League, con un viaje al Stadium of Light para enfrentarse al Sunderland. Los hombres de Arteta partirán como claros favoritos para replicar su dominio europeo y consolidar su posición en el ámbito nacional.
Por el contrario, el Nápoles necesita desesperadamente frenar su preocupante bache. El equipo de Allegri recibe al Bolonia el domingo, donde nada menos que una victoria bastará para levantar la moral y poner fin a su terrible racha de tres derrotas consecutivas ante su afición.
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