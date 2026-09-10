El equipo de Arteta mostró sus credenciales en su estreno en la Champions League del miércoles, al arrollar al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona. El conjunto visitante controló el partido en Italia y firmó unos impresionantes 26 disparos antes de romper por fin el empate inicial.

A pesar de su abrumadora superioridad, el campeón de la Premier League se vio frustrado en un primer momento por una sólida defensa local y por su propia falta de acierto. El gol decisivo llegó por fin en el minuto 75, cuando el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, vio puerta y selló una trabajada victoria por 1-0, además de ampliar la racha triunfal del Arsenal a cinco partidos en todas las competiciones.



