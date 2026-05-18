¿Anuncio oficial el domingo? El Manchester City prepara una decisión sensacional sobre el entrenador

Según estas informaciones, el City ya habría comenzado a informar a sus patrocinadores de que la decisión se comunicará oficialmente en breve. Además, en el entorno de Guardiola es un secreto a voces que el español dejará el equipo este verano, tras diez años en el City, y no cumplirá su contrato, que en principio vencía en 2027.

Según el Daily Mail, el club lo anunciará tras la última jornada de la Premier, el domingo en casa ante el Aston Villa. El equipo aún puede lograr el triplete nacional: ya ganó la EFL Cup y la FA Cup, y podría sumar la Premier si vence al Bournemouth el martes y, cinco días después, al Villa, siempre que el líder, Arsenal, tropiece ante Crystal Palace en la última jornada.