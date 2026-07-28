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Anuncio, borrado y confirmación oficial: el Zamalek pone fin a la etapa de John Edward entre el caos

Zamalek SC
Egipto

El desconcierto y la junta de Labib no se separan.

El club Zamalek generó un estado de confusión entre sus aficionados durante varios minutos, la noche del martes, después de anunciar a través de su aplicación oficial "Zamalkawy" el fin de la relación del director deportivo John Edward con el club, antes de que la noticia y su correspondiente notificación fueran eliminadas poco después, sin que se emitiera ninguna aclaración oficial sobre lo sucedido.

La aplicación había publicado una noticia que informaba sobre la dimisión de John Edward de su cargo, y sus usuarios recibieron además una notificación con el mismo contenido, antes de que la noticia fuera retirada posteriormente, en un paso que suscitó numerosos interrogantes entre los aficionados del club acerca de la verdadera situación del director deportivo.

  • Anuncio oficial: la salida de Jon Edward

    Y mientras la noticia desaparecía de la aplicación, la publicación de la página oficial de la aplicación en Facebook permaneció bajo el título «Fin de la etapa de John Edward con el Zamalek», lo que aumentó el estado de incertidumbre en torno a la decisión y sobre si había sido revocada o si había sido publicada antes de completar sus trámites oficiales.

    Minutos después de esta confusión, la aplicación «Zamalkawy» volvió a confirmar la noticia, publicando una información con el mismo título: «Fin de la etapa de John Edward con el Zamalek», en la que se indicaba que el director deportivo había puesto fin a su trayectoria con el club tras una temporada futbolística en la que el equipo se coronó con el título de la Liga de Egipto, mientras que el Zamalek se prepara actualmente para la nueva temporada y para regresar a la Liga de Campeones de África tras obtener la licencia africana y resolver una serie de casos pendientes.

    La junta directiva del Zamalek, presidida por Hussein Labib, así como ninguno de los responsables de las plataformas del club, emitió comunicado alguno que aclarara los motivos de la eliminación de la noticia en la primera ocasión, ni la razón del retraso en publicarla de forma definitiva.

    Este suceso se produce en el contexto de una crisis en aumento entre el presidente del club y el director deportivo, ya que fuentes periodísticas revelaron que una reunión que se prolongó cerca de cinco horas entre ambas partes terminó sin alcanzar un acuerdo sobre los expedientes principales del equipo de fútbol, entre los que destaca la identidad del nuevo director técnico.

    Y mientras John Edward insistía en la necesidad de completar la contratación del entrenador serbio Vuk Rašović, Hussein Labib mostró sus reservas sobre la operación, inclinándose por la permanencia de Moatamed Gamal en la tarea técnica debido a las reservas sobre el currículum del entrenador serbio y al elevado coste de su contratación.

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  • Conflictos en todas las direcciones: una temporada en juego

    Las discrepancias entre ambas partes se extendieron también al expediente de la creación de la sociedad de fútbol, donde el presidente del club rechazó las presiones para aprobar propuestas que otorgaban a los inversores participaciones mayores, aferrándose a que la junta directiva conservara la mayor participación en la sociedad.

    Estas desavenencias administrativas coincidieron con una crisis financiera que presiona al club, ya que sucesivos informes egipcios señalaron que John Edward comunicó a Hussein Labib la posibilidad de que el equipo se enfrente a una gran crisis durante la nueva temporada por la falta de liquidez necesaria para pagar los emolumentos de los jugadores, el cuerpo técnico y el nuevo entrenador.

    Asimismo, advirtió sobre la repetición de escenarios de inestabilidad y de rescisión de contratos, y concedió a la junta directiva un plazo de dos semanas para resolver la crisis financiera.

    Esta acumulación de desavenencias técnicas y financieras es lo que da al episodio de la publicación de la noticia de la salida, su posterior eliminación y su restablecimiento un contexto más amplio que el de un simple «error técnico» pasajero, y lo convierte más bien en un reflejo de un estado de desconcierto administrativo más profundo que vive el Castillo Blanco desde hace años, mientras el futuro del club y del equipo de fútbol sigue rodeado de dudas.

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