Los jugadores belgas se burlaron del aspecto político de la polémica, pero el entrenador Rudi García fue más diplomático con el jugador implicado. García reveló que Balogun se acercó a hablar con él tras el partido para comentar la controversia.

«Me gustó mucho eso», declaró García sobre la charla posterior al partido. «No es culpa suya, no es él a quien hay que culpar, y eso es lo que le dije». El técnico insistió en que el drama previo al partido no distrajo a su plantilla y añadió: «Independientemente de la alineación titular de Estados Unidos, lo que realmente nos importaba era nuestro plan de juego. El grupo es muy maduro. Les dije que lo que más importa somos nosotros».

Esa concentración les bastó para superar a Estados Unidos y avanzar a la siguiente ronda, donde se medirán a España.