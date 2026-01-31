¡Antony mezclándose con los mejores! El jugador del Betis iguala a Harry Kane y se acerca a Kylian Mbappé después de su última actuación impresionante
Antony brillando en España
El jugador de 25 años ya tenía ocho goles y siete asistencias esta temporada antes de que el Feyenoord llegara a la ciudad en la última ronda de partidos de la fase de liga de la Europa League el jueves por la noche. Una vez más, tuvo el tipo de impacto ganador que le costó tanto lograr durante su tiempo en el Man Utd, marcando un sublime gol de apertura y más tarde asistiendo en el segundo de Betis en una victoria 2-1 sobre los gigantes holandeses.
Antony recogió el balón al borde del área en el minuto 17 antes de moverlo hacia afuera y lanzar un tiro perfectamente ajustado al interior de la red lateral. Luego se convirtió en proveedor poco después de la media hora de juego, terminando un característico regate serpenteante con un centro preciso que fue rematado de cabeza por Adbe Ezzalzouli. Feyenoord recortó distancias al final, pero el Betis se mantuvo firme para sellar un impresionante cuarto puesto en la fase de liga y clasificar a los octavos de final.
Antony igualando a Kane y persiguiendo a Mbappé
Antony ha sido una gran parte del éxito del Betis en Europa, incluyendo ayudarles a llegar a la final de la Conference League al final de 2024-25, aunque eso terminó en una dura derrota ante el Chelsea. De hecho, su último par de contribuciones significa que ha igualado al goleador del Bayern Munich, Harry Kane, en participaciones en goles europeos desde que llegó al club con sede en Sevilla hace un año (14 - ocho goles, seis asistencias), y está a solo tres detrás de la sensación del Real Madrid, Kylian Mbappé, en el mismo período, según Opta.
Antony se recupera tras estallido
El internacional brasileño ahora tiene unas impresionantes 31 contribuciones de gol en 51 apariciones para el Betis desde su traslado inicial en préstamo hace un año, incluidas siete en seis apariciones en la Europa League de esta temporada. Sin embargo, pareció haber problemas en el paraíso en su último partido de La Liga para el club, ya que tuvo un colapso impactante después de ser sustituido durante la derrota 2-1 en Alavés.
En un intento por explicar sus acciones, Antony escribió en las redes sociales: "Estamos en un momento clave de la temporada y lo más importante es el Betis. Las imágenes del último partido reflejan competitividad y autoexigencia, nunca una falta de respeto al club o al grupo. Permanecemos unidos, trabajando arduamente y enfocados en nuestros objetivos."
¿Qué sigue?
Se informó que Antony estaba más frustrado con su propio rendimiento que por el hecho de haber sido sustituido, ya que había estado luchando con su estado físico últimamente. Por lo tanto, estará encantado de haber vuelto tan enfáticamente contra el Feyenoord a mitad de semana y querrá mantener el impulso cuando Los Verdiblancos se enfrenten al Valencia, que está atravesando dificultades, en la liga el domingo. Anteriormente ha manifestado que se siente muy en casa en el Betis, después de haber presionado todo el verano por un regreso permanente allí tras su pésima etapa en el Man Utd.