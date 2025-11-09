'Sueña en grande' - Antony apunta a inspirar a los jóvenes y demuestra que todo es posible tras su fracaso en el Manchester United

Cuando Antony llegó al Manchester United procedente del Ajax en agosto de 2022 por una sorprendente cifra de 94,7 millones de euros, las expectativas en Mánchester eran enormes. Sin embargo, el sueño se convirtió rápidamente en frustración. Durante dos temporadas, apenas sumó 12 goles y cinco asistencias en 96 partidos, luchando por justificar su elevado precio en medio de críticas constantes y presión mediática. Lo que siguió fue un período de desconexión total, tanto profesional como personal.

La segunda mitad de la temporada 2024-25 la pasó cedido en el Real Betis. Tras un destacado rendimiento en España, Antony regresó a Old Trafford el verano siguiente, solo para descubrir que no entraba en los planes de Rúben Amorim. Incluso fue incluido en la llamada “escuadra bomba” junto a otros jugadores marginados como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho.

Su pesadilla terminó finalmente el último día del mercado de fichajes, cuando el Betis lo fichó de manera permanente. Esta temporada, el brasileño de 25 años ha disputado 10 partidos en todas las competiciones, anotando seis goles y repartiendo dos asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más destacados del club.