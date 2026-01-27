Antony habla después de un impactante estallido emocional en el banco del Real Betis mientras niega 'faltar al respeto' al club
Las cámaras capturan un colapso en el banquillo
El incidente ocurrió durante el doloroso viaje del Real Betis a Mendizorroza el domingo, donde cayeron por 2-1 contra el Alavés en La Liga. Fue una noche desastrosa para el equipo de Manuel Pellegrini, y la frustración fue más evidente en las acciones del exdelantero del Manchester United.
Según Marca, el joven de 24 años se había forzado a jugar a pesar del dolor para ayudar a un equipo diezmado por las ausencias. El extremo se había perdido el viaje de la Europa League a Tesalónica a mitad de semana debido a un problema continuo en el pubis, pero se puso a disposición para el choque doméstico. Sin embargo, parecía fuera de ritmo y le faltaba agudeza durante su tiempo en el campo, lo que llevó a su retirada.
La situación se intensificó en la segunda mitad. Poco después de que Toni Martínez marcara para los anfitriones para poner el 2-0, Pellegrini optó por un triple cambio en el minuto 59. Al llegar al banquillo, el jugador no pudo ocultar su furia. Las cámaras lo captaron pateando agresivamente la ropa en el suelo antes de arrojar sus guantes. Otras imágenes lo mostraron con las manos en la cara, aparentemente al borde de las lágrimas, en una muestra de emoción cruda que atrajo una atención significativa.
- Getty Images Sport
El extremo emite un comunicado nocturno.
En medio de las especulaciones sobre la naturaleza de su arrebato, el delantero acudió a Instagram el lunes por la noche para abordar la situación. En un breve comunicado publicado en su historia, aclaró que su enojo fue inspirado por una frustración interna más que por una falta de respeto hacia su entrenador o compañeros.
"Estamos en un momento clave de la temporada y lo más importante es el Betis", escribió el extremo. Se dirigió directamente al metraje viral, explicando: "Las imágenes del último partido reflejan competitividad y autoexigencia, nunca una falta de respeto al club o al grupo.
"Permanecemos unidos, trabajando duro y enfocados en nuestros objetivos."
Antony luchando contra problemas de lesiones
El contexto que rodea la ira es crucial. Marca señaló que la furia del jugador parecía estar dirigida completamente a su propio desempeño en lugar de a la decisión de sustituirlo. Al haber superado sus problemas físicos para participar, su incapacidad para influir positivamente en el juego claramente le afectó.
El brasileño ha estado lidiando con problemas en el pubis, que le habían impedido viajar para el partido anterior. Su determinación de no perderse la cita en Vitoria se volvió en su contra ya que luchó por encontrar su ritmo, culminando en las escenas en la banda.
- Getty Images Sport
Una noche dolorosa para Pellegrini
La frustración general del jugador se vio agravada por un mal resultado para su equipo. La derrota se describió como una en la que "no fue el partido del equipo", con el rendimiento colectivo reflejando una "mala noche" para el club.
Aunque las imágenes desde el banquillo dominaron las repercusiones inmediatas, el jugador se movió rápidamente para desmentir cualquier narrativa de división. Con el equipo entrando en lo que describió como un "momento clave", el enfoque ahora se centrará en su recuperación y en si puede canalizar esa "autoexigencia" en mejores resultados en el campo.