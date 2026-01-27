El incidente ocurrió durante el doloroso viaje del Real Betis a Mendizorroza el domingo, donde cayeron por 2-1 contra el Alavés en La Liga. Fue una noche desastrosa para el equipo de Manuel Pellegrini, y la frustración fue más evidente en las acciones del exdelantero del Manchester United.

Según Marca, el joven de 24 años se había forzado a jugar a pesar del dolor para ayudar a un equipo diezmado por las ausencias. El extremo se había perdido el viaje de la Europa League a Tesalónica a mitad de semana debido a un problema continuo en el pubis, pero se puso a disposición para el choque doméstico. Sin embargo, parecía fuera de ritmo y le faltaba agudeza durante su tiempo en el campo, lo que llevó a su retirada.

La situación se intensificó en la segunda mitad. Poco después de que Toni Martínez marcara para los anfitriones para poner el 2-0, Pellegrini optó por un triple cambio en el minuto 59. Al llegar al banquillo, el jugador no pudo ocultar su furia. Las cámaras lo captaron pateando agresivamente la ropa en el suelo antes de arrojar sus guantes. Otras imágenes lo mostraron con las manos en la cara, aparentemente al borde de las lágrimas, en una muestra de emoción cruda que atrajo una atención significativa.