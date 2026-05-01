Antony, fichaje fallido del Manchester United, admite que se avergonzaba del físico de Cristiano Ronaldo y describe su complicada etapa en Old Trafford

Antony solo jugó con Ronaldo en siete partidos de la temporada 2022-23, pero admira su ética de trabajo y su amabilidad fuera del campo. Al recordar un encuentro en las instalaciones del club, afirmó: «Cristiano Ronaldo es una gran persona, se aprende mucho de él. Una vez bromeó conmigo: la gente cree que soy terco, pero en privado soy muy juguetón.

Hablaba de la vida, de libros y de temas ajenos al fútbol, lo que me ayudó a desconectar. Solía decir: “Hoy no hablamos de fútbol”. En una ocasión, en la sauna, me mostró su cuerpo y bromeó: “Parece que tengo 23 años”. Me dio vergüenza, se nota el cuidado que se pone a punto de cumplir 40. Es un ejemplo para todos».