Antony dijo que aún necesita mejorar en muchos aspectos, según reveló Manuel Pellegrini, ya que la estrella del Real Betis lucha contra un problema de pubalgia

Antony ha estado lidiando recientemente con molestias en la ingle, un problema que, a pesar de su persistencia, no le ha impedido tener un gran impacto en los últimos partidos de su equipo, con dos goles y dos asistencias en sus últimos cuatro encuentros. Sin embargo, el extremo está siguiendo ahora un programa de tratamiento estructurado bajo estrecha supervisión médica, ya que el club quiere asegurarse de que se recupere por completo y vuelva a estar en plena forma física antes de los próximos retos.

El veterano técnico chileno habló abiertamente sobre la evolución y el estado actual del delantero durante su aparición en La Pizarra de Quintana. Al abordar las expectativas que rodean al fichaje estrella, Pellegrini se mostró firme en cuanto al hecho de que el jugador de 24 años es, en esencia, un trabajo en progreso. «Es un jugador que tiene una cualidad importante y que aún tiene que desarrollarla más en muchos aspectos», señaló el entrenador, al tiempo que proporcionó información médica sobre la reciente ausencia del jugador en la alineación titular.

Aunque el aspecto táctico del juego de Antony sigue siendo objeto de escrutinio, Pellegrini reveló que una lesión específica es actualmente el principal obstáculo para el extremo. El exjugador del Ajax ha estado luchando contra un problema en la ingle que le ha impedido alcanzar su máximo rendimiento. Pellegrini confirmó el diagnóstico y afirmó: «Tiene algunos problemas de pubalgia, pero es un jugador muy centrado. Somos muy conscientes de lo importante que puede ser para nosotros».