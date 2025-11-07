Antonio Rudiger toma una decisión sobre el contrato con el Real Madrid mientras se alinean ofertas para el exdefensor del Chelsea

Rudiger y el Madrid habían iniciado conversaciones preliminares sobre una renovación de contrato, pero las conversaciones están ahora en pausa, según un informe del medio español Marca.

El contrato actual del jugador de 32 años en el Santiago Bernabéu expira al final de la temporada y las conversaciones iniciales entre el club y los representantes del jugador supuestamente comenzaron hace varios meses, con cifras financieras ya sobre la mesa y un deseo mutuo de llegar a un acuerdo. Sin embargo, estas negociaciones se han pospuesto mutuamente tras la lesión muscular que el internacional alemán sufrió a finales de septiembre.

La decisión de detener las negociaciones se tomó de común acuerdo, con ambos, el jugador y el club, sintiendo que no era el momento adecuado para finalizar cifras mientras Rudiger se enfoca en su recuperación.

El internacional alemán con 81 partidos ha estado fuera de acción durante meses debido a una lesión en el isquiotibial que requirió cirugía, y se espera su regreso a mediados de diciembre de 2025.

La hoja de ruta establecida, según Marca, es reanudar el diálogo a principios de 2026. Este reinicio está condicionado a que Rudiger regrese a la acción del primer equipo y demuestre que su nivel físico sigue siendo el de un "pilar indisputable" para la defensa de Carlo Ancelotti.

El club inició las conversaciones hace meses, señalando su intención de mantener al exjugador del Chelsea como una parte importante de su proyecto deportivo.